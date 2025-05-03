https://sarabic.ae/20250503/حزب-الله-سلاحنا-من-أجل-مقاومة-إسرائيل-ولا-علاقة-له-بالداخل-اللبناني-1100124966.html

"حزب الله": سلاحنا من أجل مقاومة إسرائيل ولا علاقة له بالداخل اللبناني

"حزب الله": سلاحنا من أجل مقاومة إسرائيل ولا علاقة له بالداخل اللبناني

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم السبت، إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، مؤكدا "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T08:39+0000

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وأوضح قاسم، في حوار مع مجلة "اقتدار"، أن "مشروع التطبيع هدفه قتل القضية الفلسطينية"، مضيفا: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله والتعاون مع الشركاء لنهضة البلاد وإعمار ما دمرته إسرائيل وإعادة أموال المودعين ومواجهة الفساد".وتابع: "الثابت هو المبادئ التي تأسس عليها حزب الله وأولوية المقاومة وكل الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد وأولي البأس قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".وأكد الأمبن العام لحزب الله اللبناني، أن "المنطقة اليوم واقعة تحت الضغط والاستهداف من طاغوت الاستكبار أمريكا وأداتها الإجرامية الكيان الإسرائيلي".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

https://sarabic.ae/20250430/عون-الجيش-اللبناني-أنجز-85-من-مهامه-بالجنوب-1100054806.html

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