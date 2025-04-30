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عون: الجيش اللبناني أنجز 85% من مهامه بالجنوب
عون: الجيش اللبناني أنجز 85% من مهامه بالجنوب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، أن الجيش اللبناني أنجز 85 % من مهمته في جنوب البلاد، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T18:05+0000
2025-04-30T18:05+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأوضح عون، في مقابلة صحفية، أن "الجيش اللبناني أنجز 85 % من مهمته في جنوب لبنان، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشاره الكامل على الحدود".وذكر الرئيس اللبناني أن "المواطن تعب من الحرب ولا يرغب في سماع هذه الكلمة من جديد، ولا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي ولو أخذ بعض الوقت، والجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة إليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية ونطالب دائما الدول بتجهيزه ومساعدته".وأفاد الرئيس جوزاف عون، بأن "الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) سيزور بيروت، وسيتم التطرق إلى السلاح الفلسطيني في لبنان، لأنه ملف مهم ولا يمكن إغفاله"، منوّهًا إلى أن "الأهم حاليا هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط سواء بيد اللبنانيين أو الفلسطينيين".وأشار الرئيس اللبناني، بالقول: "أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، وأي مشكلة في الداخل لا تقارب إلا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
https://sarabic.ae/20250420/لبنان-يعلن-إحباط-محاولة-لإطلاق-صواريخ-من-الجنوب-باتجاه-إسرائيل-1099721952.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان, أخبار لبنان

عون: الجيش اللبناني أنجز 85% من مهامه بالجنوب

18:05 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأربعاء، أن الجيش اللبناني أنجز 85 % من مهمته في جنوب البلاد، حيث يواصل عملية مصادرة الأسلحة.
بيروت - سبوتنيك. وأوضح عون، في مقابلة صحفية، أن "الجيش اللبناني أنجز 85 % من مهمته في جنوب لبنان، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق انتشاره الكامل على الحدود".
وذكر الرئيس اللبناني أن "المواطن تعب من الحرب ولا يرغب في سماع هذه الكلمة من جديد، ولا خيار لدينا إلا الحل الدبلوماسي ولو أخذ بعض الوقت، والجيش يقوم بجهد جبار وينفذ المهمات الموكلة إليه رغم كل الظروف الصعبة وهو يصادر الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية ونطالب دائما الدول بتجهيزه ومساعدته".
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
لبنان يعلن إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل
20 أبريل, 11:05 GMT
وأفاد الرئيس جوزاف عون، بأن "الرئيس الفلسطيني (محمود عباس) سيزور بيروت، وسيتم التطرق إلى السلاح الفلسطيني في لبنان، لأنه ملف مهم ولا يمكن إغفاله"، منوّهًا إلى أن "الأهم حاليا هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط سواء بيد اللبنانيين أو الفلسطينيين".

وأوضح عون أنه ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مصممون "على مواجهة المشاكل وإيجاد الحلول لها والإرادة على تنفيذها هما ميزتان موجودتان".

وأشار الرئيس اللبناني، بالقول: "أعمل ما يمليه عليّ ضميري ومصلحة لبنان العليا ومفتاح التحكم في كل المواضيع هو السلم الأهلي، وأي مشكلة في الداخل لا تقارب إلا بالحوار والتواصل مع الآخرين تحت سقف الدولة".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله"، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، غداة عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
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