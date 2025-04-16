https://sarabic.ae/20250416/اتصال-بين-الرئيس-اللبناني-وملك-الأردن-بشأن-خلية-تصنيع-الصواريخ-في-المملكة-1099591667.html
اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة
اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأربعاء، "كامل الاستعداد للتنسيق والتعاون مع الأردن حول الخلية التخريبية التي ألقت عمان القبض عليها". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:30+0000
2025-04-16T09:30+0000
2025-04-16T09:30+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للإطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن".وأوعز عون إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها.وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة
أبدى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأربعاء، "كامل الاستعداد للتنسيق والتعاون مع الأردن حول الخلية التخريبية التي ألقت عمان القبض عليها".
وأفادت وكالة
الأنباء اللبنانية، بأن "الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للإطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن".
وأوعز عون إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن
، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات
كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة
الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ
بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".