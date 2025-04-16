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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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من الملعب
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27 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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لقاء سبوتنيك
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أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
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https://sarabic.ae/20250416/اتصال-بين-الرئيس-اللبناني-وملك-الأردن-بشأن-خلية-تصنيع-الصواريخ-في-المملكة-1099591667.html
اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة
اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة
سبوتنيك عربي
أبدى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأربعاء، "كامل الاستعداد للتنسيق والتعاون مع الأردن حول الخلية التخريبية التي ألقت عمان القبض عليها". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:30+0000
2025-04-16T09:30+0000
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وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للإطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن".وأوعز عون إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها.وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
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أخبار الأردن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

اتصال بين الرئيس اللبناني وملك الأردن بشأن خلية تصنيع الصواريخ في المملكة

09:30 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Firas Al-Ahmadوحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
تابعنا عبر
أبدى الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الأربعاء، "كامل الاستعداد للتنسيق والتعاون مع الأردن حول الخلية التخريبية التي ألقت عمان القبض عليها".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "الرئيس عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، للإطلاع منه على نتائج التحقيقات في خلية تصنيع الصواريخ التي تم الكشف عنها في الأردن".
وأوعز عون إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
المخابرات الأردنية تعلن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني وتلقي القبض على 16 شخصا
أمس, 13:40 GMT
وجدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها.
وفي وقت سابق، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
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