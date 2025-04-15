رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة

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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بيارق النصر
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خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
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https://sarabic.ae/20250415/رئيس-الوزراء-اللبناني-نتضامن-مع-الأردن-ولسنا-مقرا-لتهديد-الدول-الشقيقة-1099582009.html
رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة
رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T19:20+0000
2025-04-15T19:20+0000
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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني جعفر حسان، وأعلن رفضه أن يكون لبنان مقرا لأي عمل من شأنه تهديد أمن الدول الشقيقة.وأبدى نواف سلام استعداد بلاده للتعاون مع الأردن بشأن قضية مخططات التخريب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج". وكانت المخابرات الأردنية العامة أعلنت إحباط مخططا إرهابيا تكفيريا خلال السنوات الماضية كان يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك.ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "أحبطت المخابرات العامة، مخططاً إرهابياً، لعشريني تكفيري، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي "جعفر الطيار"، في مدينة الكرك، رمياً بالرصاص، نصرةً لتنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا).وأوضحت أنه "خلال العام 2021، حسم العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية".
https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الأردن, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار

رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة

19:20 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Anonymousالرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Anonymous
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جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني جعفر حسان، وأعلن رفضه أن يكون لبنان مقرا لأي عمل من شأنه تهديد أمن الدول الشقيقة.
وحدات الجيش السوري تنتشر في أقصى جنوب غرب الجغرافية السورية، عند المثلث السوري الأردني مع الجولان المحتل، ريف درعا الغربي، سوريا 27 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
المخابرات الأردنية تعلن إحباط مخططات تمس بالأمن الوطني وتلقي القبض على 16 شخصا
13:40 GMT
وأبدى نواف سلام استعداد بلاده للتعاون مع الأردن بشأن قضية مخططات التخريب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
وكانت المخابرات الأردنية العامة أعلنت إحباط مخططا إرهابيا تكفيريا خلال السنوات الماضية كان يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك.
ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "أحبطت المخابرات العامة، مخططاً إرهابياً، لعشريني تكفيري، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي "جعفر الطيار"، في مدينة الكرك، رمياً بالرصاص، نصرةً لتنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا).
وأوضحت أنه "خلال العام 2021، حسم العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية".
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