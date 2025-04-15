https://sarabic.ae/20250415/رئيس-الوزراء-اللبناني-نتضامن-مع-الأردن-ولسنا-مقرا-لتهديد-الدول-الشقيقة-1099582009.html

رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة

رئيس الوزراء اللبناني: نتضامن مع الأردن ولسنا مقرا لتهديد الدول الشقيقة

سبوتنيك عربي

جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن، بعد إعلان المملكة عن إحباط مخططات لإثارة الفوضى على أراضيها. 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T19:20+0000

2025-04-15T19:20+0000

2025-04-15T19:20+0000

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وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء اللبناني أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني جعفر حسان، وأعلن رفضه أن يكون لبنان مقرا لأي عمل من شأنه تهديد أمن الدول الشقيقة.وأبدى نواف سلام استعداد بلاده للتعاون مع الأردن بشأن قضية مخططات التخريب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المخابرات العامة الأردنية، "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن "دائرة المخابرات العامة ألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".وأضافت الوكالة أن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج". وكانت المخابرات الأردنية العامة أعلنت إحباط مخططا إرهابيا تكفيريا خلال السنوات الماضية كان يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي جعفر الطيار، في مدينة الكرك.ووفقاً لصحيفة "الرأي" الأردنية، فقد "أحبطت المخابرات العامة، مخططاً إرهابياً، لعشريني تكفيري، يستهدف قتل أبناء الطائفة الشيعية، الذين يقصدون مقام الصحابي "جعفر الطيار"، في مدينة الكرك، رمياً بالرصاص، نصرةً لتنظيم داعش الإرهابي "المحظور في روسيا).وأوضحت أنه "خلال العام 2021، حسم العشريني أمره، وعزمه الأكيد، على وجوب القيام بأعمال إرهابية، على الساحة الأردنية".

https://sarabic.ae/20250415/المخابرات-الأردنية-تعلن-إحباط-مخططات-تمس-بالأمن-الوطني-وتلقي-القبض-على-16-شحصا-1099570560.html

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