https://sarabic.ae/20250519/السيسي-لعون-مصر-تواصل-مساعيها-لدفع-إسرائيل-نحو-الانسحاب-من-لبنان-1100732483.html

السيسي لعون: مصر تواصل مساعيها لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من لبنان

السيسي لعون: مصر تواصل مساعيها لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من لبنان

سبوتنيك عربي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع نظيره اللبناني جوزيف عون، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وذلك خلال استقباله في قصر الاتحادية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T10:52+0000

2025-05-19T10:52+0000

2025-05-19T11:33+0000

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الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وأفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الرئيسين عقدا اجتماعًا مغلقًا، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.وخلال المباحثات، بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة وجهود إعادة الإعمار، وتناولت المباحثات آليات دعم استقرار لبنان، واستعادة الأمن والسلم الإقليميين في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.وطالب الرئيس المصري باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة على أراضيها، وتعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني.وتابع السيسي: "جددنا التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين أو تصفية قضيتهم العادلة".في وقت دعا السيسي، المجتمع الدولي، إلى "حشد الجهود الدولية المكثفة والموارد من أجل تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، دون تهجير أهلها، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع، مع ضرورة العمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار هذا المسار هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة".وشدد عون على أهمية دور قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل، والعودة لأحكام اتفاقية الهدنة لعام 1949.ويشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما، بين لبنان وإسرائيل، دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" اللبناني، ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يوما، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.

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لبنان, العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر