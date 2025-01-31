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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التزام مصر الثابت بدعم لبنان وشعبه في ظل التحديات الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة اللبنانية على تجاوز... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:18+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري في بيروت، عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.وقال عبد العاطي إن القاهرة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للبنان وقيادته خلال هذه المرحلة الدقيقة.وأضاف أن مصر واثقة بقدرة الرئيس جوزيف عون على وضع لبنان على مسار الاستقرار والازدهار.وتابع: "مصر على استعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، ومواصلة دعمها للشعب اللبناني في مختلف المجالات".وشدد الوزير المصري على الأهمية البالغة لتطبيق القرار الأممي 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان.
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مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار

مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة

09:18 GMT 31.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التزام مصر الثابت بدعم لبنان وشعبه في ظل التحديات الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة اللبنانية على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري في بيروت، عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.
وقال عبد العاطي إن القاهرة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للبنان وقيادته خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف أن مصر واثقة بقدرة الرئيس جوزيف عون على وضع لبنان على مسار الاستقرار والازدهار.

كما أفاد عبد العاطي بأنه نقل إلى الرئيس اللبناني دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

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وتابع: "مصر على استعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، ومواصلة دعمها للشعب اللبناني في مختلف المجالات".
وشدد الوزير المصري على الأهمية البالغة لتطبيق القرار الأممي 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان.

كما اختتم الوزير المصري تصريحاته بالتأكيد أن موقف مصر ثابت بشأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية وعودة سكان الجنوب إلى مناطقهم.

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