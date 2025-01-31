https://sarabic.ae/20250131/مصر-تؤكد-دعمها-الكامل-للبنان-وتدعو-الرئيس-جوزيف-عون-لزيارة-القاهرة-1097338785.html
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التزام مصر الثابت بدعم لبنان وشعبه في ظل التحديات الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة اللبنانية على تجاوز... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T09:18+0000
2025-01-31T09:18+0000
2025-01-31T09:18+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري في بيروت، عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.وقال عبد العاطي إن القاهرة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للبنان وقيادته خلال هذه المرحلة الدقيقة.وأضاف أن مصر واثقة بقدرة الرئيس جوزيف عون على وضع لبنان على مسار الاستقرار والازدهار.وتابع: "مصر على استعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، ومواصلة دعمها للشعب اللبناني في مختلف المجالات".وشدد الوزير المصري على الأهمية البالغة لتطبيق القرار الأممي 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان.
https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-غارات-ضد-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-شرقي-لبنان--1097331663.html
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مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر, لبنان, العالم العربي, الأخبار
مصر تؤكد دعمها الكامل للبنان وتدعو الرئيس جوزيف عون لزيارة القاهرة
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على التزام مصر الثابت بدعم لبنان وشعبه في ظل التحديات الراهنة، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة اللبنانية على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق الاستقرار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري في بيروت، عقب لقائه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة.
وقال عبد العاطي إن القاهرة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للبنان وقيادته خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وأضاف أن مصر واثقة بقدرة الرئيس جوزيف عون على وضع لبنان على مسار الاستقرار والازدهار.
كما أفاد عبد العاطي بأنه نقل إلى الرئيس اللبناني دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع: "مصر على استعداد للمشاركة في جهود إعادة إعمار لبنان، ومواصلة دعمها للشعب اللبناني في مختلف المجالات".
وشدد الوزير المصري على الأهمية البالغة لتطبيق القرار الأممي 1701 وانسحاب إسرائيل من جنوبي لبنان
.
كما اختتم الوزير المصري تصريحاته بالتأكيد أن موقف مصر ثابت بشأن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية وعودة سكان الجنوب إلى مناطقهم.