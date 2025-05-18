https://sarabic.ae/20250518/لبنان-انتهاء-المرحلة-الثالثة-من-الانتخابات-البلدية-في-بيروت-والبقاع-وبعلبك-الهرمل-1100716571.html
لبنان... انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
لبنان... انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
سبوتنيك عربي
انتهت، مساء اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية المخصصة لانتخاب مجالس بلدية في العاصمة بيروت، ومدن وبلدات محافظة بعلبك- الهرمل ومحافظة البقاع... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن "صناديق الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً حيث تشهد محافظتي بعلبك- الهرمل والبقاع نسبة إقبال للناخبين أكثر من بيروت".وأغلقت صناديق الاقتراع في الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية عند الساعة السابعة مساءً، وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع بمحافظة بعلبك الهرمل 44.09 في المئة وفي محافظة البقاع (التي تضم كل من قضاء زحلة -البقاع الغربي - راشيا) 42.84 في المئة، أما العاصمة بيروت سجلت أدنى نسبة اقتراع بلغت 20.14 في المئة من الناخبين المسجلين على لوائح الانتخاب.وأكد عدد من أهالي محافظي بعلبك-الهرمل والبقاع أن انتخاب المجالس المحلية أمر مهم جداً، لا سيما أن بعض البلدات في المحافظتين تعرضت لقصف إسرائيلي خلال أيلول/سبتمبر 2024، ودورها سيكون مؤثرًا في عملية إعادة الإعمار.وقال أحد الأهالي في حديث لـ"ريا نوفوستي" إن "لديهم ثقة بأن الانتخابات مناسبة للتعبير عن الديمقراطية لاسيما أن هناك مرشحين من عدة اتجاهات سياسية، سواء كانوا ممن شكلوا لوائح من حزبين كتحالف حزب الله وحركة أمل أو التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية، إضافةً إلى لوائح شكّلها مستقلون أو من عائلات".وتنص القوانين اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية كل 6 سنوات، وكان من المفترض أجراء انتخابات بلدية في عام 2022 لكنها أرجئت بسبب تزامنها مع الانتخابات البرلمانية، وبسبب نقص التمويل بعد الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي عانى منها لبنان عام 2019، حيث استمرت المجالس المحلية في تسيير أمور البلديات منذ آخر انتخابات أجريت عام 2016.
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العالم العربي, لبنان
لبنان... انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل
انتهت، مساء اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية المخصصة لانتخاب مجالس بلدية في العاصمة بيروت، ومدن وبلدات محافظة بعلبك- الهرمل ومحافظة البقاع شرقي لبنان.
وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن "صناديق الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً حيث تشهد محافظتي بعلبك- الهرمل والبقاع نسبة إقبال للناخبين أكثر من بيروت".
وأغلقت صناديق الاقتراع في الجولة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية عند الساعة السابعة مساءً، وبحسب وزارة الداخلية اللبنانية بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع بمحافظة بعلبك الهرمل 44.09 في المئة وفي محافظة البقاع (التي تضم كل من قضاء زحلة -البقاع الغربي - راشيا) 42.84 في المئة، أما العاصمة بيروت سجلت أدنى نسبة اقتراع بلغت 20.14 في المئة من الناخبين المسجلين على لوائح الانتخاب.
وبدأت عملية فرز الأصوات في عدد من مراكز الاقتراع، فيما قالت وزارة الداخلية إنها تلقت 387 شكوى تتعلق بمجريات العملية الانتخابية.
وأكد عدد من أهالي محافظي بعلبك-الهرمل والبقاع أن انتخاب المجالس المحلية أمر مهم جداً، لا سيما أن بعض البلدات في المحافظتين تعرضت لقصف إسرائيلي خلال أيلول/سبتمبر 2024، ودورها سيكون مؤثرًا في عملية إعادة الإعمار.
وقال أحد الأهالي في حديث لـ"ريا نوفوستي" إن "لديهم ثقة بأن الانتخابات مناسبة للتعبير عن الديمقراطية لاسيما أن هناك مرشحين من عدة اتجاهات سياسية، سواء كانوا ممن شكلوا لوائح من حزبين كتحالف حزب الله وحركة أمل أو التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية، إضافةً إلى لوائح شكّلها مستقلون أو من عائلات".
وأعلنت وزارة الداخلية اللبنانية أن المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية ستجري الأسبوع المقبل في الجنوب اللبناني، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، مما تسبب في تدمير العديد من البنى التحتية والمنشآت المدينة والمقرات البلدية في قرى الحافة الأمامية.
وتنص القوانين اللبنانية على إجراء الانتخابات البلدية كل 6 سنوات، وكان من المفترض أجراء انتخابات بلدية في عام 2022 لكنها أرجئت بسبب تزامنها مع الانتخابات البرلمانية، وبسبب نقص التمويل بعد الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي عانى منها لبنان عام 2019، حيث استمرت المجالس المحلية في تسيير أمور البلديات منذ آخر انتخابات أجريت عام 2016.