"حزب الله": واشنطن تريد تحويل لبنان إلى مستعمرة أمريكية إسرائيلية

اعتبر المعاون السياسي للأمين العام "‏لحزب الله" حسين الخليل، اليوم الأربعاء، "أن الإدارة الأمريكية تريد القضاء على كل مقومات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها... 27.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال الخليل، في كلمة له نشرتها العلاقات الإعلامية في "حزب الله": "لقد بات واضحا من سلوك الإدارة الأمريكية المتتالي أنها تريد القضاء على كل مقوّمات الصمود والدفاع ‏التي يتمتع بها لبنان، وتحويله إلى مستعمرة أمريكية - إسرائيلية، تنحو به نحو ما يُسمى مسار التطبيع ‏والاستسلام وصولا إلى الاتفاقات الإبراهيمية".وأوضح أن الإملاءات الأمريكية، والتي تمثلت في تصريحات أعضاء الوفد الأمريكي ‏في الإعلام وأمام المسؤولين الرسميين اللبنانيين، والهادفة إلى نزع سلاح "حزب الله" كمقدمة لأي أمن ‏واستقرار مزعومين، هدفها "زج الجيش اللبناني الوطني للوقوف بوجه أهله وشعبه"، معتبرا إياها " تنصل واضح وفاضح من الاتفاق الذي رعته أمريكا وفرنسا في تشرين الثاني ‌‏2024، والقاضي في بنوده الأولى والصريحة إلى وقف الأعمال العدائية، ووقف جميع الاعتداءات ‏الإسرائيلية برا وبحرا وجوا". وختم الخليل بالقول: "ما زلنا نأمل من القيّمين والحريصين على استقلال وأمان هذا البلد وعلى ‏رأسهم رئيس الجمهورية، العمل على وضع حد لهذه الانبطاحة السياسية لقرارات الحكومة اللبنانية ‏وإبعاد المؤسسة الوطنية الشريفة وهي الجيش اللبناني عن الفتنة الداخلية التي تهدد الأمن والاستقرار، و‏العمل على إعادة النظر بالشكل والمضمون في التعاطي مع ما يحمله الموفدون الدوليون والإقليميون من ‏توجهات تهدد أمن البلد وسلمه الأهلي وتنتقص من حريته وسيادته".‏هذا وكان الموفد الأميركي توم براك قد وصل إلى بيروت على رأس وفد يضم نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وعدد من أعضاء الكونغرس، وهي الزيارة الرابعة منذ طرحه مقترحا أمريكيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، إذ كانت زيارته الأولى في يونيو/حزيران الماضي، وقدم خلالها المقترح.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام. ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".نقابة الصحفيين في لبنان تستنكر تصريحات براك وتطالب واشنطن باعتذار

