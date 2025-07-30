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بري: تصريحات براك بشأن اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح موجهة إلى الحكومة
بري: تصريحات براك بشأن اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح موجهة إلى الحكومة
سبوتنيك عربي
أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن استغرابه من "اعتماد البعض في الداخل التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان، بمعزل عن طبيعة النيّات الإسرائيلية". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T05:26+0000
2025-07-30T05:26+0000
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وأشاد بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، بـ"نمط مقاربة رئيس الجمهورية جوزاف عون، لملف التفاوض والسلاح". ورأى أن "الطريقة التي يتّبعها في التعامل مع هذا الملف جيدة".ونوّه بري إلى كلام الموفد الأمريكي توم باراك، بشأن "وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح (حزب الله)"، فاعتبر بري أن "كلامه (باراك) موجّه إلى الحكومة"، وأشار رئيس المجلس النيابي اللبناني إلى أنه لا يزال معنيًا بـ"البحث عن حلول وطنية متفق عليها تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى صدام داخلي".وقبل الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم الأربعاء، شدد برّي على "أهمية إقرار قانوني استقلالية القضاء وهيكلة المصارف"، معتبرًا أن "المجلس النيابي يؤدي دوره التشريعي الكامل في إطار الإصلاح"، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة "هي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا".ولفتت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، "سيستبق هذه الخطوة المحتملة بمفاجأة يعلنها في 1 أغسطس/ آب المقبل، يوم عيد الجيش اللبناني".ووفقا للمصادر، "سيتوجه عون إلى اللبنانيين برسالة مفصّلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار".وقدّم "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع اشتراطات محددة.وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.وأردفت المصادر، قائلة إن "لبنان سيجري تعديلات على الورقة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قد أعرب عن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددًا على أن "الحزب لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي".وأضاف: "أما ما يتعلق بشؤوننا، فنحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين بأن يتدخلوا فيها"، متابعا: "بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة".تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.
https://sarabic.ae/20250721/باراك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-لم-ينجح-ونزع-سلاح-حزب-الله-شأن-داخلي-1102866263.html
https://sarabic.ae/20250723/حزب-الله-ينفي-تخطيطه-للتصادم-مع-الدولة-اللبنانية-بسبب-سلاحه-1102968466.html
https://sarabic.ae/20250610/رئيس-حكومة-لبنان-فككنا-أكثر-من-500-موقع-سلاح-ونمتلك-80-من-السلاح-في-الجنوب-1101516343.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

بري: تصريحات براك بشأن اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح موجهة إلى الحكومة

05:26 GMT 30.07.2025
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
© Sputnik . abedal kader albai
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أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن استغرابه من "اعتماد البعض في الداخل التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان، بمعزل عن طبيعة النيّات الإسرائيلية".
وأشاد بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، بـ"نمط مقاربة رئيس الجمهورية جوزاف عون، لملف التفاوض والسلاح". ورأى أن "الطريقة التي يتّبعها في التعامل مع هذا الملف جيدة".
ونوّه بري إلى كلام الموفد الأمريكي توم باراك، بشأن "وجوب اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح (حزب الله)"، فاعتبر بري أن "كلامه (باراك) موجّه إلى الحكومة"، وأشار رئيس المجلس النيابي اللبناني إلى أنه لا يزال معنيًا بـ"البحث عن حلول وطنية متفق عليها تحفظ السيادة وتمنع الانزلاق إلى صدام داخلي".
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
باراك: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح ونزع سلاح "حزب الله" شأن داخلي
21 يوليو, 10:14 GMT
وقبل الجلسة التشريعية المرتقبة اليوم الأربعاء، شدد برّي على "أهمية إقرار قانوني استقلالية القضاء وهيكلة المصارف"، معتبرًا أن "المجلس النيابي يؤدي دوره التشريعي الكامل في إطار الإصلاح"، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة "هي حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا".
وكشفت مصادر لبنانية مطّلعة، في وقت سابق، أنه "تم التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لطرح موضوع حصر السلاح بيد الدولة".
ولفتت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، "سيستبق هذه الخطوة المحتملة بمفاجأة يعلنها في 1 أغسطس/ آب المقبل، يوم عيد الجيش اللبناني".
ووفقا للمصادر، "سيتوجه عون إلى اللبنانيين برسالة مفصّلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار".
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه
23 يوليو, 20:32 GMT
وقدّم "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع اشتراطات محددة.
وقال الحزب إن "أي نقاش حول تسليم السلاح يرتبط بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط محتلة في جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.
من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2025
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وأردفت المصادر، قائلة إن "لبنان سيجري تعديلات على الورقة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قد أعرب عن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددًا على أن "الحزب لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي".
وقال قاسم، في كلمة له ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "هناك اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية".
وأضاف: "أما ما يتعلق بشؤوننا، فنحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين بأن يتدخلوا فيها"، متابعا: "بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة".
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.
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