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https://sarabic.ae/20250723/حزب-الله-ينفي-تخطيطه-للتصادم-مع-الدولة-اللبنانية-بسبب-سلاحه-1102968466.html
"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه
"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه
سبوتنيك عربي
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T20:32+0000
2025-07-23T20:32+0000
أخبار حزب الله
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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن الحزب، نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".وأكد قاسم أن "المسألة ليست في سحب السلاح، بل في أن هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع توسعي لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "وجود السلاح بيد "حزب الله" هو ما جعل لبنان يقف على رجليه ويمنع إسرائيل من التوسع"، على حد وصفه.وتابع قاسم: "لن نتخلى عن قوتنا وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا"، مضيفًا: "الاتفاق الجديد الذي تريده واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل بعض الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من جنوب لبنان".وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250712/عضو-المجلس-السياسي-في-حزب-الله-لـسبوتنيك-نراهن-على-دور-روسيا-في-تحقيق-التوازن-العالمي-1102621701.html
https://sarabic.ae/20250715/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-ضربات-على-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-البقاع-اللبناني-1102693980.html
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أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل
أخبار حزب الله, لبنان, العالم العربي, إسرائيل

"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه

20:32 GMT 23.07.2025
© AP Photoمجموعة من مقاتلي "حزب الله" اللبناني
مجموعة من مقاتلي حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن الحزب، نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".
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وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".

ودعا الحزب، جميع وسائل الإعلام إلى "تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف"، مجددا التأكيد على "أهمية مراجعة الجهة المختصة في "حزب الله" للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره بشأن الأحداث والتطورات الجارية، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان".‏

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".
وأكد قاسم أن "المسألة ليست في سحب السلاح، بل في أن هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع توسعي لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "وجود السلاح بيد "حزب الله" هو ما جعل لبنان يقف على رجليه ويمنع إسرائيل من التوسع"، على حد وصفه.
وأوضح الأمين العام لـ"حزب الله"، أن "لبنان يواجه اليوم 3 أخطار أساسية هي إسرائيل، وتنظيمات متطرفة على حدوده الشرقية إلى جانب الطغيان الأمريكي".
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وتابع قاسم: "لن نتخلى عن قوتنا وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا"، مضيفًا: "الاتفاق الجديد الذي تريده واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل بعض الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من جنوب لبنان".
وأردف: "نفذنا اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في جنوب نهر الليطاني، وتم نشر الجيش، بينما تم تسجيل ما يقرب من 4 آلاف خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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