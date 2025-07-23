https://sarabic.ae/20250723/حزب-الله-ينفي-تخطيطه-للتصادم-مع-الدولة-اللبنانية-بسبب-سلاحه-1102968466.html

"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه

"حزب الله" ينفي تخطيطه للتصادم مع الدولة اللبنانية بسبب سلاحه

سبوتنيك عربي

نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن الحزب، نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".وأكد قاسم أن "المسألة ليست في سحب السلاح، بل في أن هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع توسعي لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "وجود السلاح بيد "حزب الله" هو ما جعل لبنان يقف على رجليه ويمنع إسرائيل من التوسع"، على حد وصفه.وتابع قاسم: "لن نتخلى عن قوتنا وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا"، مضيفًا: "الاتفاق الجديد الذي تريده واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل بعض الانسحابات الإسرائيلية الجزئية من جنوب لبنان".وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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