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عضو المجلس السياسي في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": نراهن على دور روسيا في تحقيق التوازن العالمي

عضو المجلس السياسي في "حزب الله" لـ"سبوتنيك": نراهن على دور روسيا في تحقيق التوازن العالمي

سبوتنيك عربي

خصّ عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني والوزير السابق محمود قماطي، إذاعة "سبوتنيك"، بلقاء خاص تحدث فيه عن الواقع اللبناني، وسلاح "حزب الله"، وكواليس... 12.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-12T10:55+0000

2025-07-12T10:55+0000

2025-07-12T11:42+0000

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وعن الأصوات في الرأي العام اللبناني التي تطالب بتسليم السلاح أو وضعه تحت مظلة الدولة، رأى قماطي أن "هناك فئات تدعو لذلك، في مقابل أكثرية شعبية ترفضه رفضًا قاطعًا"، ولفت إلى أن "الشريحة المطالبة بتسليم السلاح تنسجم بطبيعة الحال مع الأجندات الأميركية والإسرائيلية ضمن مشروع إقليمي واضح".ورأى قماطي أن "التوجه الأميركي والإسرائيلي، في جوهره، يهدف إلى ضرب كل القدرات العسكرية في المنطقة، من دول الطوق حول فلسطين المحتلة وصولًا إلى إيران واليمن والعراق"، مشيرًا إلى أن "كل من يدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يعد مستهدفا أميركيًا وإسرائيليًا وأوروبيًا". ولفت إلى أن "إسرائيل تسعى إلى القضاء على القدرات العسكرية، بما يشمل لبنان، الدولة الوحيدة في دول الطوق التي لم يتمكن الاحتلال من إقامة مستوطنة فيها أو البقاء على أرضها، بفعل وجود مقاومة عسكرية طردته مرارًا".وتابع قماطي: "من يطالب بتسليم السلاح ينسجم مع المشروع الأميركي – الإسرائيلي، سواء عن تواطؤ أو نتيجة تضليل إعلامي وتخويف الناس من هذا السلاح، الذي سبق الثورة الإيرانية في زمن الشاه، حين كانت المقاومة الفلسطينية تنشط، وأطلق الإمام موسى الصدر المقاومة عام 1974، ضد العدو الإسرائيلي".وأشار عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني، إلى أن "المقاومة الوطنية اللبنانية، التي دعمتها إيران، عززت هذا المسار"، مؤكدًا أن "السلاح ثابت، مستمر وقادر ولم تتمكن إسرائيل من القضاء عليه حتى في العدوان الأخير".وحول الحوار مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، بشأن الاستراتيجية الدفاعية ومستقبل الدفاع في لبنان، أشار قماطي إلى "وجود خلط بين عنواني حصرية السلاح والاستراتيجية الدفاعية الواردين في خطاب القسم والبيان الوزاري"، موضحًا أن "سلاح المقاومة يُبحث ضمن عنوان المقاومة، فيما يناقش سلاح أحزاب المقاومة في إطار الاستراتيجية الدفاعية نظرًا لدوره الدفاعي"، وتابع: "أما حصرية السلاح، فتعني الأمن الداخلي ولا تشمل سلاح المقاومة، بل السلاح المتفلّت، وسلاح الأفراح والأتراح، وبعض الأحزاب التي تنكر امتلاك السلاح رغم امتلاكها مستودعات مصدرها خارجي. وبعد معالجة هذا الملف، يمكن الانتقال إلى مناقشة الاستراتيجية الدفاعية".وحول إمكانية التواصل المباشر أو غير المباشر مع واشنطن، شدد قماطي على أن "حزب الله" لا يثق بالإدارة الأميركية ولا يرغب في أي حوار معها"، متّهمًا إياها بالوقوف خلف كل ما يجري في المنطقة من عدوان وقتل وإبادة، في غزة والضفة الغربية ولبنان. وأكد أن "واشنطن تقف وراء اغتيال سماحة الأمين العام (حسن نصر الله)، فيما تولّت إسرائيل التنفيذ باستخدام سلاح وقنابل أميركية، بحضور نتنياهو (بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) في أميركا، لحظة اتخاذ القرار".وحول التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتزام "حزب الله" به في مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية، قال قماطي إن "الحزب يعتمد الصبر الاستراتيجي ضمن معادلة تراعي مصلحة لبنان وشعبه، ولفضح التواطؤ الأميركي، باعتبار أن الولايات المتحدة ترأس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وهي في الوقت نفسه تشجّع العدوان".وأشار عضو المجلس السياسي في "حزب الله" اللبناني إلى أن "هذا الموقف يفضح أيضا المنظومة المطالِبة بإنهاء المقاومة"، مؤكدًا أن "التجربة أثبتت فشلها". وأضاف: "نحن أمام الرأي العام والدولة والجيش اللبناني، وكل من يعوّل على الحماية الأميركية، وقد تبيّن أن الجيش، بضعف إمكانياته وعدم قدرته على الحماية لم يستطع أن يفعل شيئا، ولم يمنح أي قدرة للدفاع عن لبنان، إذ تُمنع عنه المساعدات الفعلية، في ظل أولوية أميركية مطلقة لحماية أمن إسرائيل ومنع أي خطر في محيطها".وأوضح قماطي أن "البروباغندا والتهويل بشنّ حرب على لبنان في حال عدم تسليم السلاح، والتي سبقت زيارة الموفد الأميركي توم براك، إلى لبنان، تأتي في إطار الضغط المسبق"، مؤكدًا أن "رفض "حزب الله" دفع الولايات المتحدة للتراجع دبلوماسيًا، رغم استمرار استهداف المقاومة ضمنًا ودعم أميركا لإسرائيل". واعتبر أن "إعلان براك، بأن أميركا غير معنية برعاية الاتفاق وأن آلية التنفيذ فشلت، أفقد واشنطن مصداقيتها".وأردف: "نحن جاهزون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد، وسنوقع خسائر فادحة بالعدو ونُفشل أهدافه، أما التصعيد الحالي بضربات إسرائيلية كما هو حاصل، فتحتاج المواجهة معه إلى قرار خاص".وعن احتمالية جرّ لبنان إلى دمار شامل في أي مواجهة، وعن قدرات "المقاومة" العسكرية، أكد قماطي أن "الاهتمام الدولي، الإسرائيلي، الأوروبي والعربي بتسليم السلاح في لبنان يدل على أن سلاح المقاومة لم ينته"، مشددًا على أن "المقاومة جاهزة وحاضرة وقادرة، وقدراتها وافية وكافية".وفي ملف إعادة الإعمار والاعتداءات على القرى الحدودية، طالب قماطي الدولة اللبنانية بالقيام بواجباتها في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن "المشكلة تكمن في من يرفض دعم لبنان بهذا الشأن". وأوضح أن "التنفيذ مرتبط بالقرار الأميركي، الذي يمارس ضغوطًا ويسيطر على القرار العربي والأوروبي، ويربط المساعدات والإعمار والإصلاحات بموضوع السلاح". وأضاف: "نحن مع الإصلاحات، لكن ربط إعادة الإعمار بشروط غير معلنة يعطل القرار، ولا نملك اطلاعًا على أي ورقة سرية في هذا السياق".وعن علاقة "حزب الله" برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قال قماطي: "بقية الود قائمة، والحكومة التزمت بأولويات جيدة نتمسك بها، تتعلق بالاحتلال والأسرى وإعادة الإعمار من دون شروط. نحن معها، لكن دمج هذه الأولويات مع موضوع حصرية السلاح نوافق عليه بمفهوم أن حصرية السلاح تختلف عن سلاح المقاومة المرتبط بالاستراتيجية الدفاعية".وأكد قماطي "رفض انجرار المقاومة إلى حرب داخلية أو فتنة"، مشيرًا إلى أن "حادثة الطيونة، حيث قتل حزب معين مدنيين لبنانيين بسلاحه، كانت مثالًا على ذلك". وأضاف: "صبِرنا ولم نرد لمنع الفتنة، وتركنا الدولة تقوم بدورها، وأي محاولة لإشعال الفتنة غير مسموح بها".وعند سؤاله عن قدرة الحزب على الحفاظ على توازن الردع مع إسرائيل، في ظل التغيرات الإقليمية والميدانية المتسارعة، قال قماطي: "نعتقد أننا قادرون على مواجهة أي عدوان، لأن الأغلبية الشعبية مقاومة، والقوة الأساسية هي الحاضنة الشعبية. لدينا قدرات عسكرية متوفرة، وكادر بشري متمكن في الجوانب التنظيمية والسياسية والعسكرية والأمنية والقيادية، بالإضافة إلى وجود نيابي في البرلمان ومشاركة في الحكومة، وهي كلها نقاط قوة تدعم صمود المقاومة وثباتها، إلى جانب القدرات المالية".وعن تعامل بعض الجهات الداخلية مع فكرة خسارة "حزب الله" للمعركة، أكد قماطي أنهم "مخطئون"، مشيرًا إلى "اختلاف السرديات بين سردية المقاومة، التي تتحدث عن الانتصار وسردية البعض التي تصفها بالهزيمة". وأوضح أن "الاختلاف ينبع من الانتماء الفكري والثقافي، حيث تُعتبر الشهادة والاستشهاد والصمود لدينا انتصارًا". وأضاف: "المتواطئون يسمّون الانتصار هزيمة، وبعضهم يستمدون أهميتهم من وجود المقاومة واستهدافها، مع وجود أصوات مرتزقة بلا تمثيل شعبي"، وقال: "الوقت سيبرهن أن المقاومة في لبنان انتصرت".وعن تسليم الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، للسلاح الذي بحوزة الحزب، قال قماطي: "لجنبلاط حساباته الخاصة وتقديره للأمور، وينطلق في مواقفه من منطلق مصلحة الطائفة الدرزية وحمايتها، وما جرى لا يؤثر علينا وعلى مواقفنا".وأكد قماطي أن "زمام المبادرة بيد إيران"، وأن "الانتصار الإيراني تحقق على الإسرائيلي والأميركي معًا". ولفت إلى أن "المعادلة الجديدة في الشرق الأوسط ليست كما أرادتها أميركا وإسرائيل، حيث أثبتت إيران بعد الانتصار أنها رقم صعب، وتمتلك حلفاء وأصدقاء مثل الصين وروسيا، ومن يعانون من الاستهداف الأميركي أيضًا، حتى أوروبا ذات الموقف المخزي". وأضاف: "إيران منحت قوة لمحور المقاومة في المنطقة، وللقضية الفلسطينية، ولأصدقائها في العالم، وللأنظمة العربية، حتى التي طبّعت مع العدو الإسرائيلي، إذ أدانت العدوان ظاهريًا ووقفت ضمنيًا إلى جانب إيران، وأبدت استعدادها للمساعدة، ورأت في سقوط إيران سقوطًا للمنطقة كلها".وأضاف قماطي أن "مشاهد الدمار في إسرائيل كانت أُمنية لكل العالم الإسلامي والعربي وللأحرار في العالم"، مشيرًا إلى أن "إيران منحت الإرادة والمعنويات واستعادت زمام المبادرة في الشرق ولأصدقائها في العالم".وردًا على سؤال حول إمكانية اهتزاز العلاقة بين الحزب وإيران، خلال العامين الأخيرين، أكد قماطي أن "العلاقة مع إيران عقائدية، سياسية واستراتيجية"، مشيرًا إلى أن "إيران لم تطلب يومًا ما يخالف التوجه الوطني للمقاومة في لبنان، ولا حتى من الدولة اللبنانية". وأضاف أن "روسيا والصين عرضتا مساعدات كثيرة، لكن الدولة العميقة المرهونة للقرار الأميركي كانت ترفض التعاون مع أي دولة لا ترضى عنها واشنطن"، وأكد أن "إيران قدّمت الكثير رسميًا للبنان ولشعبه، وأن العلاقة معها متينة وستبقى كذلك".وتابع: "أما بشأن ما نتوقعه في سوريا، فالواقع معقّد، حيث يوجد احتلال إسرائيلي، وأقليات لها مطالب وأخطار إقليمية متعددة من تركيا وأميركا وإسرائيل، إلى جانب وجود عسكري وسياسي خارجي ومجموعات مستقلة". وأشار إلى أن "هناك دولًا تدعم استقرار النظام، وأخرى تسعى إلى إسقاطه"، معتبرًا أن "الوضع السوري يحتاج إلى الترقب والتريث، وأن الحزب لا يتدخل في الشأن السوري".وأردف: "النظام السوري أعلن طي صفحة الماضي، ونحن أيضًا، ونبني علاقتنا على السلوك الحالي". لكن قماطي عبّر عن "خشية على لبنان من الجبهة الشرقية والشمالية، بسبب وجود مجموعات تتصرف خارج قرار الدولة السورية، وتتخذ خطوات مستقلة، والدليل ما شهدته سوريا من تفجيرات".وختم قائلًا: "يجب أن يكون لبنان محصنًا بشعبه ووحدته الوطنية، وكل اللبنانيين متمسكون بلبنانيتهم، ونحن نؤكد تمسكنا بلبنان وبحبنا لوطننا، ولا نقبل بأي مقايضة مثل طرابلس مقابل الجولان".وعن الحديث بأن "محور المقاومة" انتهى برحيل الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، أو رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أشار قماطي إلى أن "المحور لا يزال قائمًا وقويًا وفاعلًا، وإن كان أحد أركانه قد غاب، فإنه يمكن أن يعود". ورأى أنه "في الأمة السورية خيرًا لتكون ركنًا من أركان المقاومة، وهذا ليس مستحيلًا، فالعقيدة الإسلامية قائمة على مقاومة المحتل". وأكد أن "ما تبقى من المحور لا يزال يوقع الهزائم بالعدو الإسرائيلي، وأن خط المقاومة ونهجها مستمران، وكل طرف يؤدي دوره في ساحته".ورأى أن "روسيا تقف في الصف الأول المدافع عن الإنسانية والحضارة من خلال الدعوة للعودة إلى احترام القانون الدولي، وكذلك إيران"، مؤكدًا أن "روسيا جزء من محور الممانعة في وجه الهيمنة الأميركية والقطب الواحد، وتسعى مع حلفائها لإعادة التوازن في العالم، في مقابل منطق أميركي خطير على البشرية".وأشار إلى أن "روسيا تتمتع بعلاقات إيجابية مع الدول العربية، وقدّمت مبادرات بنّاءة تجاه لبنان والعالم العربي وإيران والعالم الإسلامي، وأفريقيا". واعتبر أن "ما يواجه هذه المبادرات هو الهيمنة الأميركية والأوروبية، التي بدأت تتراجع في أفريقيا". وختم بالقول: "نشجّع على استمرار المبادرات الروسية، لأن هذه الدول ستجد أن روسيا دولة صديقة وصادقة، تسعى للتوازن والمساعدة، على عكس قوى الهيمنة الأخرى".

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