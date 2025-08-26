https://sarabic.ae/20250826/براك-يوبخ-الصحفيين-وتسريحة-مورغان-تطغى-على-البيان-راح-البلد-بس-الأزرق-لابقلك-فيديو-1104153960.html
براك يوبخ الصحفيين وتسريحة مورغان تطغى على البيان... "راح البلد بس الأزرق لابقلك"... فيديو
شهد لبنان مؤتمرا صحفيا مثيرا للجدل تصدر فيه المسؤولون الأمريكيون المشهد، اليوم الثلاثاء، منذ لحظة وصولهم إلى المنصة لإلقاء كلماتهم. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104157470_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b3455b26221a6b56cb7d7e6bfd0a4ccf.jpg
وبدأ المشهد منذ وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، ونائبته مورغان أورتاغوس، حيث كانت الأخيرة محط أنظار الصحفيين بسبب تسريحة شعهرها بعد تصدر فيديو لها منصات التواصل وهي تصفف شعرها في بيروت.لم تمض ساعات حتى أثار الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرف الصحافيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.أكد المبعوث الأمريكي، توماس براك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال براك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
وبدأ المشهد منذ وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، ونائبته مورغان أورتاغوس، حيث كانت الأخيرة محط أنظار الصحفيين بسبب تسريحة شعهرها بعد تصدر فيديو لها منصات التواصل وهي تصفف شعرها في بيروت.
وشارك النشطاء لقطات لمورغان وهي تجيب عن أسئلة الصحفيين حول شعرها من جهة، وهي تأخذ رأي صحفيين آخرين بشعرها من جهة أخرى، في مشهد كسر جمود المفاوضات العالقة المرتبطة بأحد أعقد الملفات في البلاد، ملف سلاح "حزب الله" الذي أتى براك لمناقشته، ليتصدر مشهد تصفيفة مورغان المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتصدر مع عبارات ساخرة مثل "راح البلد بس الأزرق لابقلك"، في تعبير مظلم عن واقع مجهول.
لم تمض ساعات حتى أثار الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.
وتوجه براك إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلاً: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً و'حيوانياً' سنغادر"، وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.
أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".
وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى
يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرف الصحافيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.
وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، محذّرة من أنّ تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، في رسالة واضحة بأن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوزها.
أكد المبعوث الأمريكي، توماس براك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وقال براك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان
: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".
وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.