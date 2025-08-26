براك يوبخ الصحفيين وتسريحة مورغان تطغى على البيان... "راح البلد بس الأزرق لابقلك"... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: العدوان الإسرائيلي على اليمن يستهدف المدنيين وينتهك القيم العالمية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: نزع سلاح "حزب الله" دون موافقته سيلامس جوهر التوازنات السياسية والأمنية في لبنان
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250826/براك-يوبخ-الصحفيين-وتسريحة-مورغان-تطغى-على-البيان-راح-البلد-بس-الأزرق-لابقلك-فيديو-1104153960.html
براك يوبخ الصحفيين وتسريحة مورغان تطغى على البيان... "راح البلد بس الأزرق لابقلك"... فيديو
براك يوبخ الصحفيين وتسريحة مورغان تطغى على البيان... "راح البلد بس الأزرق لابقلك"... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد لبنان مؤتمرا صحفيا مثيرا للجدل تصدر فيه المسؤولون الأمريكيون المشهد، اليوم الثلاثاء، منذ لحظة وصولهم إلى المنصة لإلقاء كلماتهم. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-26T15:06+0000
2025-08-26T15:06+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104157470_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b3455b26221a6b56cb7d7e6bfd0a4ccf.jpg
وبدأ المشهد منذ وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، ونائبته مورغان أورتاغوس، حيث كانت الأخيرة محط أنظار الصحفيين بسبب تسريحة شعهرها بعد تصدر فيديو لها منصات التواصل وهي تصفف شعرها في بيروت.لم تمض ساعات حتى أثار الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرف الصحافيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.أكد المبعوث الأمريكي، توماس براك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وقال براك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنانالجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
https://sarabic.ae/20250823/عون-لبنان-ينتظر-الرد-النهائي-الإسرائيلي-على-ورقة-باراك--1104072682.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104157470_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_b3dcc2a0d0a81605126b1c354fe39f8e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان

براك يوبخ الصحفيين وتسريحة مورغان تطغى على البيان... "راح البلد بس الأزرق لابقلك"... فيديو

15:06 GMT 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس
 المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم باراك، ونائبته مورغان أورتاغوس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
شهد لبنان مؤتمرا صحفيا مثيرا للجدل تصدر فيه المسؤولون الأمريكيون المشهد، اليوم الثلاثاء، منذ لحظة وصولهم إلى المنصة لإلقاء كلماتهم.
وبدأ المشهد منذ وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، ونائبته مورغان أورتاغوس، حيث كانت الأخيرة محط أنظار الصحفيين بسبب تسريحة شعهرها بعد تصدر فيديو لها منصات التواصل وهي تصفف شعرها في بيروت.

وشارك النشطاء لقطات لمورغان وهي تجيب عن أسئلة الصحفيين حول شعرها من جهة، وهي تأخذ رأي صحفيين آخرين بشعرها من جهة أخرى، في مشهد كسر جمود المفاوضات العالقة المرتبطة بأحد أعقد الملفات في البلاد، ملف سلاح "حزب الله" الذي أتى براك لمناقشته، ليتصدر مشهد تصفيفة مورغان المشهد على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتصدر مع عبارات ساخرة مثل "راح البلد بس الأزرق لابقلك"، في تعبير مظلم عن واقع مجهول.

لم تمض ساعات حتى أثار الموفد الأميركي إلى لبنان، توم براك، عاصفة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب مؤتمره الصحافي في قصر بعبدا، وذلك على خلفية ما اعتُبر إساءة مباشرة للصحافيين.

وتوجه براك إلى الإعلاميين قبيل بدء المؤتمر قائلاً: "اصمتوا لحظة... في اللحظة التي يصبح فيها الوضع فوضوياً و'حيوانياً' سنغادر"، وهو ما أثار استياء عدد من الصحافيين والمؤثرين، الذين اعتبروا أن كلامه ينطوي على إهانة غير مقبولة بحق الجسم الإعلامي.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً استنكرت فيه بشدة ما وصفته بـ"المعاملة غير اللائقة" التي تعرض لها الإعلام اللبناني، معتبرة أن ما صدر عن الموفد الأميركي توم براك، "خارج عن أصول اللياقة والديبلوماسية".
وأعربت النقابة عن أسفها لأن يصدر عن مبعوث دولة كبرى يقوم بدور ديبلوماسي توصيف لتصرف الصحافيين والصحافيات في القصر الجمهوري بأنه "حيواني"، مؤكدة أن هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً ومرفوض جملة وتفصيلاً.

وطالبت النقابة براك ووزارة الخارجية الأميركية بإصدار بيان اعتذار علني إلى الجسم الإعلامي اللبناني، محذّرة من أنّ تجاهل هذا المطلب قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بدءاً بالدعوة إلى مقاطعة زيارات واجتماعات الموفد الأميركي، في رسالة واضحة بأن كرامة الصحافة والصحافيين في لبنان ليست رخيصة ولا يمكن لأي مسؤول أن يتجاوزها.

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
عون: لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على ورقة باراك
23 أغسطس, 19:57 GMT
أكد المبعوث الأمريكي، توماس براك، أن إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
وقال براك خلال مؤتمر صحفي اليوم من لبنان: "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية (بشأن حصر السلاح بيد الدولة)".
وتابع: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله"، وأن الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وفي وقت سابق، طلبت إدارة ترامب من إسرائيل أن ترد على موافقة الحكومة اللبنانية على خطط نزع سلاح "حزب الله" عبر الحد من عملياتها العسكرية في لبنان، وسحب قواتها تدريجيًا من المواقع التي لا تزال تسيطر عليها في الجنوب، حسب القناة الإسرائيلية.
مبعوث أمريكي يبحث مع نتنياهو الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
