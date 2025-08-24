عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن اعتقال سوريين ومصادرة أسلحة جنوبي سوريا خلال الأسبوع الماضي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة من المداهمات والاعتقالات في المنطقة الجنوبية من سوريا خلال الأسبوع الماضي، تخللها ضبط مستودعات أسلحة وتوقيف عدد... 24.08.2025, سبوتنيك عربي
18:32 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 18:49 GMT 24.08.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة من المداهمات والاعتقالات في المنطقة الجنوبية من سوريا خلال الأسبوع الماضي، تخللها ضبط مستودعات أسلحة وتوقيف عدد من الأشخاص.
وأوضح الجيش، في بيان نُشر عبر موقعه الرسمي، أن قوات من لواء "الجولان" (474) التابع للفرقة 210، نفذت عمليات مداهمة استهدفت مواقع مختلفة، أسفرت عن العثور على مستودعات تضم صواريخ "آر بي جي" وعبوات ناسفة وأسلحة رشاشة من نوع كلاشينكوف، قبل أن تتم مصادرتها.

وأضاف البيان أن الاعتقالات تمت بالتعاون مع محققين ميدانيين من الوحدة 504، بناءً على معلومات استخباراتية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تم إخضاع الموقوفين للتحقيق.

الجيش الإسرائيلي داخل أحد المواقع التابعة للجيش السوري السابق في جبل الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
21 أغسطس, 13:13 GMT

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة إسرائيلية في بلدتي بريقة وبئر عجم بريف القنيطرة، حيث سيطرت على مفرزة الأمن الداخلي في بريقة واعتقلت شخصًا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سورية. كما أفادت بأن الدورية التي ضمت مدرعة وسيارتي دفع رباعي قامت بتفتيش مدنيين وتقييد تحركاتهم داخل البلدتين.
وكانت قوات إسرائيلية قد توغلت، أمس السبت، في قرية عابدين بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا مستخدمة ثماني آليات عسكرية، حيث اعتقلت ثلاثة شبان قبل أن تفرج عنهم لاحقًا. كما استقدمت سبع آليات إضافية ونصبت حواجز في قريتي بريقة والعجرف بريف القنيطرة، وفتشت عددًا من منازل المدنيين دون تسجيل حالات اعتقال جديدة.
