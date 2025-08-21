https://sarabic.ae/20250821/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عملية-عسكرية-جنوبي-سوريا-1103996198.html
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة 300 قطعة سلاح في جبل الشيخ جنوبي سوريا. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T13:13+0000
2025-08-21T13:13+0000
2025-08-21T13:13+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_7f81832dec5fc823824c427bd8ae58dd.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "️استكملت قوات لواء "الجبال" (810) بقيادة الفرقة 210، أمس، عملية مداهمة لعدد من مواقع المغاوير التابعة للنظام السوري السابق في منحدرات قمّة جبل الشيخ في جنوب سوريا".وتابع: "في إطار النشاط، قامت القوات باعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين تورطوا في تهريب وتجارة الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، حيث تمت مصادرة الوسائل التي تاجروا بها".وأوضح البيان أنه ️خلال "العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية تمت مصادرتها جميعا".ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن "قوات اللواء تواصل العمل في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان".
إسرائيل
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1e/1099075320_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_713dc25fba319d29326b0df202f94c55.jpg
