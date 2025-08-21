عربي
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية عسكرية جنوبي سوريا
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة 300 قطعة سلاح في جبل الشيخ جنوبي سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "️استكملت قوات لواء "الجبال" (810) بقيادة الفرقة 210، أمس، عملية مداهمة لعدد من مواقع المغاوير التابعة للنظام السوري السابق في منحدرات قمّة جبل الشيخ في جنوب سوريا".وتابع: "في إطار النشاط، قامت القوات باعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين تورطوا في تهريب وتجارة الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، حيث تمت مصادرة الوسائل التي تاجروا بها".وأوضح البيان أنه ️خلال "العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية تمت مصادرتها جميعا".ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن "قوات اللواء تواصل العمل في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان".الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنانإعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال عدد من المشتبه فيهم ومصادرة 300 قطعة سلاح في جبل الشيخ جنوبي سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس: "️استكملت قوات لواء "الجبال" (810) بقيادة الفرقة 210، أمس، عملية مداهمة لعدد من مواقع المغاوير التابعة للنظام السوري السابق في منحدرات قمّة جبل الشيخ في جنوب سوريا".
وتابع: "في إطار النشاط، قامت القوات باعتقال عدد من المشتبه فيهم الذين تورطوا في تهريب وتجارة الوسائل القتالية من سوريا إلى لبنان، حيث تمت مصادرة الوسائل التي تاجروا بها".
وأوضح البيان أنه ️خلال "العملية وأعمال التمشيط في المواقع، عُثر على أكثر من 300 وسيلة قتالية تمت مصادرتها جميعا".
ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن "قوات اللواء تواصل العمل في المنطقة بهدف حماية أمن مواطني إسرائيل وسكان هضبة الجولان".
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان
إعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة
