الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250820/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-بلدات-جنوبي-لبنان-1103975498.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أنه استهدف بالطيران الحربي والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة عدة بلدات في جنوب لبنان. 20.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-20T23:29+0000
2025-08-20T23:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_113:0:1167:593_1920x0_80_0_0_c027e42cd499e40a42f2f2213b5e58b1.jpg
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على بنية تحتية إرهابية، مخازن وسائل قتالية ومنصة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان. وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصة شكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأضاف أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.من جانب آخر، قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الحوش وتول ومنطقة حي الراس في دير الزهراني ومنطقة أنصار وسيناي، وموقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتطالب واشنطن لبنان بنزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة، وتشترط على الدولة اللبنانية إما التعاون لنزع سلاح حزب الله وإلا لا تتوقعوا شراكة معنا.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح حزب الله، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها جبهة إسناد لقطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات حزب الله.
https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-بنية-تحتية-عسكرية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان--1103771203.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100305493_245:0:1036:593_1920x0_80_0_0_bc8269553a4de487ade5b7a27147ef24.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان

23:29 GMT 20.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أنه استهدف بالطيران الحربي والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة عدة بلدات في جنوب لبنان.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على بنية تحتية إرهابية، مخازن وسائل قتالية ومنصة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان. وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصة شكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
‌‏الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
15 أغسطس, 17:35 GMT
وأضاف أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.
من جانب آخر، قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الحوش وتول ومنطقة حي الراس في دير الزهراني ومنطقة أنصار وسيناي، وموقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.
وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتطالب واشنطن لبنان بنزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة، وتشترط على الدولة اللبنانية إما التعاون لنزع سلاح حزب الله وإلا لا تتوقعوا شراكة معنا.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح حزب الله، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها جبهة إسناد لقطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات حزب الله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала