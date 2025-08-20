https://sarabic.ae/20250820/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-عدة-بلدات-جنوبي-لبنان-1103975498.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، أنه استهدف بالطيران الحربي والصواريخ الموجهة والطائرات المسيرة عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له: أغارت طائرات سلاح الجو قبل قليل على بنية تحتية إرهابية، مخازن وسائل قتالية ومنصة إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان. وجود هذه المخازن والبنية التحتية والمنصة شكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.وأضاف أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل إزالة أي تهديد على دولة إسرائيل.من جانب آخر، قال مصدر لـ"سبوتنيك" إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الحوش وتول ومنطقة حي الراس في دير الزهراني ومنطقة أنصار وسيناي، وموقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا.وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة الحوش قضاء صور أدت في حصيلة نهائية إلى إصابة 7 أشخاص بجروح.وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 آب/أغسطس، بعد انتهاء جلسة حكومية دامت لأكثر من 5 ساعات، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتطالب واشنطن لبنان بنزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة، وتشترط على الدولة اللبنانية إما التعاون لنزع سلاح حزب الله وإلا لا تتوقعوا شراكة معنا.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح حزب الله، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوب لبنان.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح حزب الله ما أسماها جبهة إسناد لقطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك بضمان حماية مستوطنات الشمال.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة تهديدات حزب الله.

