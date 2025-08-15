عربي
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
‌‏الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع.
واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن وجود هذا الموقع وما يجري فيه يمثل خرقا للتفاهمات المبرمة بينها وبين لبنان"، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لـ"حزب الله" في لبنان
31 يوليو, 16:22 GMT
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
