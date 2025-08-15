https://sarabic.ae/20250815/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-بنية-تحتية-عسكرية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان--1103771203.html
الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع.
واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن وجود هذا الموقع وما يجري فيه يمثل خرقا للتفاهمات المبرمة بينها وبين لبنان"، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة". وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إغارة طائرات حربية تابعة له، قبل قليل، على بنية تحتية عسكرية وأخرى تحت أرضية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان، بعد رصد نشاطات عسكرية في الموقع.
واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن وجود هذا الموقع وما يجري فيه يمثل خرقا للتفاهمات المبرمة بينها وبين لبنان"، مؤكدا أن الجيش سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لأمن إسرائيل.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي
انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".