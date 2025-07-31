https://sarabic.ae/20250731/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أكبر-موقع-لإنتاج-الصواريخ-الدقيقة-تابع-لـحزب-الله-في-لبنان-1103243686.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة تابع لـ"حزب الله" في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لـ"حزب الله" اللبناني في لبنان، قائلا إن منشأة لتصنيع صواريخ دقيقة في... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T16:22+0000

2025-07-31T16:22+0000

2025-07-31T16:22+0000

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وقد استُهدف هذا الموقع، وهو أكبر مصنع لإنتاج الأسلحة لـ"حزب الله" اللبناني، عدة مرات من قبل الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وأضاف كاتس، أن عدة مواقع أخرى كان "حزب الله" اللبناني يعمل فيها على استعادة قدراته، قد استُهدفت أيضا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيانه أن "أي محاولة من جانب المنظمة الإرهابية لاستعادة قوتها أو إعادة ترسيخها أو تشكيل تهديد ستُقابل بقوة لا هوادة فيها".في سياق متصل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، أنه "قبل قليل شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية لانتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية".وأشار إلى أن "من بين البنى التحتية المستهدفة تم استهداف بنية لانتاج المتفجرات المستخدمة في تطوير وسائل قتالية لـ"حزب الله" اللبناني وموقع تحت الأرض لانتاج صواريخ ولتخزين وسائل قتالية استراتيجية".وتابع أدرعي: "لقد قام "حزب الله" الإرهابي بالعمل لترميم المواقع، حيث شكلت هذه الأنشطة خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق وصفه.وختم بالتأكيد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحماية إسرائيل".وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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