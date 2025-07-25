https://sarabic.ae/20250725/الرئيس-اللبناني-يكشف-عن-إجرائه-اتصالات-مع-حزب-الله-لحل-مسألة-السلاح-1103041977.html

الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح

الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، على مسألة سلاح "حزب الله" اللبناني، والدعوات لإلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش والحزب، معربًا عن استغرابه لوجود مثل... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T18:22+0000

2025-07-25T18:22+0000

2025-07-25T18:22+0000

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وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من "نادي الصحافة" برئاسة رئيس النادي بسام أبو زيد، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".وشدد عون على أنه "لا أحد يرغب في الحرب أو قادر على تحمل تبعاتها"، داعيًا إلى "التعاطي مع هذا الملف بحكمة وواقعية"، وفقا لموقع "جنوبية".ونفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الحزب نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

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