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الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح
الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح
سبوتنيك عربي
علّق الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، على مسألة سلاح "حزب الله" اللبناني، والدعوات لإلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش والحزب، معربًا عن استغرابه لوجود مثل... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T18:22+0000
2025-07-25T18:22+0000
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وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من "نادي الصحافة" برئاسة رئيس النادي بسام أبو زيد، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".وشدد عون على أنه "لا أحد يرغب في الحرب أو قادر على تحمل تبعاتها"، داعيًا إلى "التعاطي مع هذا الملف بحكمة وواقعية"، وفقا لموقع "جنوبية".ونفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الحزب نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250721/باراك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-لم-ينجح-ونزع-سلاح-حزب-الله-شأن-داخلي-1102866263.html
https://sarabic.ae/20250707/نواف-سلام-كل-نواب-حزب-الله-صوتوا-على-البيان-الوزاري-المتضمن-حصر-السلاح-1102450500.html
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الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح

18:22 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
علّق الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، على مسألة سلاح "حزب الله" اللبناني، والدعوات لإلغاء اللجنة الأمنية بين الجيش والحزب، معربًا عن استغرابه لوجود مثل هذه اللجنة من الأساس.
وكشف عون، خلال استقباله في قصر بعبدا، وفدا من "نادي الصحافة" برئاسة رئيس النادي بسام أبو زيد، أنه يجري شخصيا اتصالات مباشرة مع "حزب الله" اللبناني، لمعالجة ملف السلاح، مشيرًا إلى أن "المفاوضات تسير ببطء لكنها تشهد بعض التجاوب مع الأفكار المطروحة".
وشدد عون على أنه "لا أحد يرغب في الحرب أو قادر على تحمل تبعاتها"، داعيًا إلى "التعاطي مع هذا الملف بحكمة وواقعية"، وفقا لموقع "جنوبية".
ونفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الحزب نفيه " بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نُسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
باراك: اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم ينجح ونزع سلاح "حزب الله" شأن داخلي
21 يوليو, 10:14 GMT
وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".

ودعا الحزب، جميع وسائل الإعلام إلى "تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف"، مجددًا التأكيد على "أهمية مراجعة الجهة المختصة في "حزب الله" للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره بشأن الأحداث والتطورات الجارية، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان".‏

لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
نواف سلام: كل نواب "حزب الله" صوتوا على البيان الوزاري المتضمن حصر السلاح
7 يوليو, 14:13 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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