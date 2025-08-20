https://sarabic.ae/20250820/إعلام-إسرائيلي-الجيش-بصدد-استدعاء-60-ألف-جندي-احتياط-تمهيدا-لاحتلال-غزة--1103939731.html

إعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة

إعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء... 20.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-20T06:33+0000

2025-08-20T06:33+0000

2025-08-20T06:33+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093732112_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e99f6761485429eede02e083e83d161d.jpg

ذكر ذك موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدر أمرا بهذا الشأن، مساء الثلاثاء، ضمن خطة عسكرية يطلق عليها اسم "عربات جدعون 2".ولفت الموقع إلى أن مصادقة كاتس على الخطة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وبحسب الموقع، فإن القرار يتضمن مدة خدمة الجنود الموجودين في الخدمة حاليا لـ 40 يوما إضافية، بينما بدء استدعاء بقية جنود الاحتياط في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة. يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250818/سموتريتش-احتلال-غزة-سينهي-قصة-حماس-لذا-يجب-الاستمرار-حتى-النهاية-1103901151.html

https://sarabic.ae/20250820/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يوافق-على-عميلة-السيطرة-على-غزة--عاجل---1103939174.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة