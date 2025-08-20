https://sarabic.ae/20250820/إعلام-إسرائيلي-الجيش-بصدد-استدعاء-60-ألف-جندي-احتياط-تمهيدا-لاحتلال-غزة--1103939731.html
إعلام إسرائيلي: الجيش بصدد استدعاء 60 ألف جندي احتياط تمهيدا لاحتلال غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ذكر ذك موقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدر أمرا بهذا الشأن، مساء الثلاثاء، ضمن خطة عسكرية يطلق عليها اسم "عربات جدعون 2".ولفت الموقع إلى أن مصادقة كاتس على الخطة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.وبحسب الموقع، فإن القرار يتضمن مدة خدمة الجنود الموجودين في الخدمة حاليا لـ 40 يوما إضافية، بينما بدء استدعاء بقية جنود الاحتياط في سبتمبر/ أيلول المقبل.وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة. يذكر أن خطة احتلال غزة تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش قرر رفع حجم قوات الاحتياط الموجودة في غزة من 20 ألفا إلى 80 ألفا في وقت قريب، مشيرة إلى أنه سيتم تحقيق هذا الرقم باستدعاء 60 ألف جندي احتياط قريبا.
ذكر ذك موقع
"واللا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدر أمرا بهذا الشأن، مساء الثلاثاء، ضمن خطة عسكرية يطلق عليها اسم "عربات جدعون 2".
ولفت الموقع إلى أن مصادقة كاتس على الخطة جاءت ضمن قرار الحكومة المصغرة "الكابينيت"، الذي صدر في مطلع الشهر الجاري ويقضي بإعادة احتلال قطاع غزة.
وبحسب الموقع، فإن القرار يتضمن مدة خدمة الجنود الموجودين في الخدمة حاليا لـ 40 يوما إضافية، بينما بدء استدعاء بقية جنود الاحتياط في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال إيال زامير، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
، مطلع الأسبوع الجاري، إن الخطة تشمل تعزيز انتشار القوات الإسرائيلية في شمالي القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة
تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.