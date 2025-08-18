https://sarabic.ae/20250818/سموتريتش-احتلال-غزة-سينهي-قصة-حماس-لذا-يجب-الاستمرار-حتى-النهاية-1103901151.html

سموتريتش: احتلال غزة سينهي قصة حماس لذا يجب الاستمرار حتى النهاية

أعرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتيريتش، عن معارضته لصفقة هدنة رهائن جزئية محتملة، معتبرا أن "حماس" خففت من مطالبها فقط لأنها تخشى أن الهجوم الإسرائيلي... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب سموتيريتش على منصة "إكس": "حماس تحت ضغط كبير بسبب احتلال غزة لأنها تدرك أن هذا سيؤدي إلى القضاء عليها وإنهاء القصة. لذلك، تحاول إيقافه من خلال إعادة طرح الصفقة الجزئية. هذا بالضبط سبب عدم استسلامنا ومنح العدو طوق نجاة"، وفق ما ذكرت "تايمز أوف إسرائيل".وكان مصدر مصري مطلع قد أعلن، اليوم الاثنين، موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدمه الوسطاء القطريون والمصريون، أمس الأحد.وقال المصدر إن "هذه الخطوة تفتح المجال للوصول إلى الاتفاق الشامل بأفضل السبل، ودون تعريض حياة الرهائن المحتجزين للخطر من خلال مزيد من العمليات العسكرية المكثفة، بالإضافة إلى تجنب أحداث تفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة الذين يعانون أساساً معاناة كبيرة". المقترح يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ويتضمن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية، تعيد خلاله القوات الإسرائيلية انتشارها على الخطوط التي تضمنه "مقترح ويتكوف"، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مكثف يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وسيتم خلال هذه المدة تبادل عدد من السجناء الفلسطينيين مقابل نصف عدد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وأكد المصدر أن "هذه أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة من التصعيد العسكري، الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية وتنوي الشروع به، والذي سيؤدي إلى سقوط مزيدا من الضحايا في غزة ويفاقم سوء الأوضاع الإنسانية في القطاع ووضع الرهائن المحتجزين". وكانت حركة حماس قد تسلمت، مقترحا جديدا يهدف إلى استئناف المفاوضات، من قبل الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

