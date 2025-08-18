https://sarabic.ae/20250818/الأمين-العام-للجامعة-العربية-يطلق-نداء-إنسانيا-لـإنقاذ-ما-تبقى-من-إنسانية-غزة--1103895233.html
الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"
الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نداء إنسانيا عاجلا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحمل شعار "من أجل الإنسانية"، داعيا إلى... 18.08.2025
وأعرب أبو الغيط عن تقديره العميق للعاملين في المنظمات الإنسانية بالمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين يواجهون المخاطر لتقديم الدعم للأبرياء، خاصة الأطفال وكبار السن، وسط الأزمات والكوارث، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط".وفي سياق حديثه عن الأزمة في غزة، وصف أبو الغيط الوضع بأنه "الكارثة الإنسانية الأبشع في العصر الحديث"، مشيرا إلى "استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه". وانتقد صمت المجتمع الدولي إزاء تفاقم المجاعة واستمرار الحرب التي تدمر البنية التحتية وتجبر السكان على التهجير.كما جدد التزام الجامعة العربية بدعم الشعوب العربية المتضررة من الأزمات، من خلال مجالسها الوزارية المتخصصة، مشيدا بالجهود الإنسانية للدول العربية.وأكد أبو الغيط أهمية احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني من الاعتداءات، لضمان تمكنهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
