عربي
زيلينسكي: يجب توافر الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات
الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"
الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"
سبوتنيك عربي
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نداء إنسانيا عاجلا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحمل شعار "من أجل الإنسانية"، داعيا إلى... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
وأعرب أبو الغيط عن تقديره العميق للعاملين في المنظمات الإنسانية بالمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين يواجهون المخاطر لتقديم الدعم للأبرياء، خاصة الأطفال وكبار السن، وسط الأزمات والكوارث، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط".وفي سياق حديثه عن الأزمة في غزة، وصف أبو الغيط الوضع بأنه "الكارثة الإنسانية الأبشع في العصر الحديث"، مشيرا إلى "استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه". وانتقد صمت المجتمع الدولي إزاء تفاقم المجاعة واستمرار الحرب التي تدمر البنية التحتية وتجبر السكان على التهجير.كما جدد التزام الجامعة العربية بدعم الشعوب العربية المتضررة من الأزمات، من خلال مجالسها الوزارية المتخصصة، مشيدا بالجهود الإنسانية للدول العربية.وأكد أبو الغيط أهمية احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني من الاعتداءات، لضمان تمكنهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية. وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
https://sarabic.ae/20250818/العفو-الدولية-تتهم-إسرائيل-بـحملة-تجويع-متعمدة-في-قطاع-غزة-1103893884.html
https://sarabic.ae/20250818/مصر-وقطر-تؤكدان-رفضهما-القاطع-لإعادة-احتلال-غزة-1103885691.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العالم العربي

الأمين العام للجامعة العربية يطلق نداء إنسانيا لـ"إنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة"

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، نداء إنسانيا عاجلا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يحمل شعار "من أجل الإنسانية"، داعيا إلى "وقف الحروب والنزاعات في العالم، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية قطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين العزل وتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود".
وأعرب أبو الغيط عن تقديره العميق للعاملين في المنظمات الإنسانية بالمنطقة العربية وجميع أنحاء العالم، الذين يواجهون المخاطر لتقديم الدعم للأبرياء، خاصة الأطفال وكبار السن، وسط الأزمات والكوارث، وفقا لوكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشاد بتفانيهم في تخفيف الآلام وإنقاذ الأرواح، مؤكدا أن "عملهم يعكس القيم النبيلة التي يؤمن بها الوطن العربي".

وفي سياق حديثه عن الأزمة في غزة، وصف أبو الغيط الوضع بأنه "الكارثة الإنسانية الأبشع في العصر الحديث"، مشيرا إلى "استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني، وسط نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه".
وانتقد صمت المجتمع الدولي إزاء تفاقم المجاعة واستمرار الحرب التي تدمر البنية التحتية وتجبر السكان على التهجير.
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مؤكدا أن غزة يجب أن تظل في صدارة أولويات العالم.
كما جدد التزام الجامعة العربية بدعم الشعوب العربية المتضررة من الأزمات، من خلال مجالسها الوزارية المتخصصة، مشيدا بالجهود الإنسانية للدول العربية.
وأكد أبو الغيط أهمية احترام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني من الاعتداءات، لضمان تمكنهم من أداء مهامهم في بيئة آمنة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وأعلنت في الآونة الأخيرة الموافقة على خطة لاحتلال القطاع بالكامل، كما يواصل مسؤولوها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحديث عن مزاعم "إسرائيل الكبرى"، وهو مصطلح يتضمن احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إضافة إلى أراض عربية أخرى.
