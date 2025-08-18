عربي
https://sarabic.ae/20250818/مصر-وقطر-تؤكدان-رفضهما-القاطع-لإعادة-احتلال-غزة-1103885691.html
مصر وقطر تؤكدان رفضهما القاطع لإعادة احتلال غزة
مصر وقطر تؤكدان رفضهما القاطع لإعادة احتلال غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تبدأ فور وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تُعدّ لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى، التي توليها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.كما شدد الجانبان على أهمية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق والإفراج عن الرهائن والأسرى.وأكد الجانبان رفض القاهرة والدوحة القاطع لإعادة احتلال قطاع غزة ورفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، يجب أن تبدأ فور وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن "القاهرة تُعدّ لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة".
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على الأهمية القصوى، التي توليها مصر وقطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع
09:44 GMT
كما شدد الجانبان على أهمية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق والإفراج عن الرهائن والأسرى.
وأكد الجانبان رفض القاهرة والدوحة القاطع لإعادة احتلال قطاع غزة ورفضها التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددين على أن "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مصر تدعو لتفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة وتؤكد دعمها لاستعادة الأمن بالقطاع
أمس, 18:36 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
