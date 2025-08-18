https://sarabic.ae/20250818/وزير-الخارجية-المصري-شروط-تعجيزية-تمنع-صفقة-شاملة-حول-غزة-ولا-مانع-من-نشر-قوات-دولية-بالقطاع-1103873503.html

وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع

جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري لشبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، قال فيها إنه "لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في غزة، ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة"، لكنه أضاف: "هناك شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حاليا".وقال بدر عبد العاطي: "طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل"، مضيفًا: "هناك توافق على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب".وفي تصريحات أخرى، قال بدر عبد العاطي، إن "قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميا، وهناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح".ووصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حيث من المقرر أن يزورا مستشفى العريش ومستودعات المساعدات الموجهة لغزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

