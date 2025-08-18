عربي
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المقترح المطروح بشأن...
جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري لشبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، قال فيها إنه "لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في غزة، ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة"، لكنه أضاف: "هناك شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حاليا".وقال بدر عبد العاطي: "طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل"، مضيفًا: "هناك توافق على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب".وفي تصريحات أخرى، قال بدر عبد العاطي، إن "قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميا، وهناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح".ووصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حيث من المقرر أن يزورا مستشفى العريش ومستودعات المساعدات الموجهة لغزة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وزير الخارجية المصري: شروط تعجيزية تمنع صفقة شاملة حول غزة ولا مانع من نشر قوات دولية بالقطاع

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع بعض التعديلات".
جاء ذلك في تصريحات للوزير المصري لشبكة "العربية نت"، اليوم الاثنين، قال فيها إنه "لا يوجد ما يمنع نشر قوات دولية في غزة، ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة"، لكنه أضاف: "هناك شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حاليا".
وقال بدر عبد العاطي: "طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل"، مضيفًا: "هناك توافق على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
أمس, 12:20 GMT
وفي تصريحات أخرى، قال بدر عبد العاطي، إن "قطاع غزة يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة مساعدات يوميا، وهناك أكثر من 5000 شاحنة مساعدات على الجانب المصري من معبر رفح".

وتابع: "هناك وفود فلسطينية وقطرية موجودة في مصر لبحث وقف إطلاق النار بغزة، وعلى إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة تتعلق بفتح المعابر، التي تربطها بالقطاع وعددها 5 معابر، ونطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار".

ووصل وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، حيث من المقرر أن يزورا مستشفى العريش ومستودعات المساعدات الموجهة لغزة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 17 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 156 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
