مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
علّقت مصر، اليوم الأحد، على ما تردد خلال الآونة الأخيرة بشأن "وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلى أراضيها".
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مصر تابعت بقلق بالغ هذه التقارير"، منوّهة أن "اتصالاتها مع الدول التي تردد موافقتها على استقبالها للفلسطينيين أفادت عدم قبولها لتلك المخططات المستهجنة".
وجددت مصر، في بيانها، "رفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتحت أية ذرائع أو مسوغات أو مسميات سواء كان التهجير قسريًا أو طوعيًا من خلال سياسات التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان وجعل الحياة مستحيلة على الأرض الفلسطينية"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
"حماس": خطط إسرائيل لنقل سكان غزة موجة جديدة من الإبادة وعمليات التهجير
11:13 GMT

كما أكدت مصر أنها "لن تقبل بالتهجير ولن تشارك به باعتباره ظلمًا تاريخيًا لا مبرر أخلاقي أو قانوني له ولن تسمح به باعتباره سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ودعت مصر، من خلال بيان وزارة خارجيتها، "كافة دول العالم المُحبة للسلام لعدم التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية المنافية لكافة مبادئ القانون الدولي الإنساني والتي تشكل جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وتمثل خرقًا صريحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وحذرت من المسؤولية التاريخية والقانونية التي ستقع على أي طرف يشارك في هذه الجريمة النكراء، وما تحمله من عواقب وتداعيات سياسية ذات أبعاد إقليمية ودولية".
إسقاط مساعدات إنسانية جوا للفلسطينيين وسط قطاع غزة، 29 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
نائب الرئيس الفلسطيني: من يهاجم مصر والأردن يتجاهل عمدا وقوفهما سدا منيعا ضد تهجير شعبنا
31 يوليو, 09:40 GMT
ودحضت وزارة خارجية جنوب السودان، يوم الأربعاء الماضي، صحة التقارير المتداولة بشأن إجراء مناقشات مع تل أبيب لإعادة توطين أبناء غزة في أراضيها.

وأصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية، التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل، بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".

وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".
وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها "خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي".
