جنوب السودان تنكر عقد مشاورات مع إسرائيل لتوطين سكان غزة على أراضيها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وأصدرت وزارة الخارجية الجنوب سودانية بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.
دحضت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن إجراء مناقشات مع تل أبيب لإعادة توطين سكان غزة في أراضيها.
وأصدرت وزارة الخارجية الجنوب سودانية بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".
وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى.
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
11:58 GMT
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".

يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو أسبوعين وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".

وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.
بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين
