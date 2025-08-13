https://sarabic.ae/20250813/جنوب-السودان-تنكر-عقد-مشاورات-مع-إسرائيل-لتوطين-سكان-غزة-على-أراضيها--1103695775.html

جنوب السودان تنكر عقد مشاورات مع إسرائيل لتوطين سكان غزة على أراضيها

دحضت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن إجراء مناقشات مع تل أبيب لإعادة توطين سكان غزة في أراضيها. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأصدرت وزارة الخارجية الجنوب سودانية بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين

