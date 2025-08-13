https://sarabic.ae/20250813/جنوب-السودان-تنكر-عقد-مشاورات-مع-إسرائيل-لتوطين-سكان-غزة-على-أراضيها--1103695775.html
دحضت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن إجراء مناقشات مع تل أبيب لإعادة توطين سكان غزة في أراضيها. 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T14:16+0000
2025-08-13T14:16+0000
2025-08-13T14:16+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103188464_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_94646911bab2601a7489e053f895cf93.jpg
وأصدرت وزارة الخارجية الجنوب سودانية بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين
https://sarabic.ae/20250813/الأونروا-وفاة-ما-لا-يقل-عن-100-طفل-بسبب-المجاعة-في-غزة---عاجل-1103690296.html
دحضت وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن إجراء مناقشات مع تل أبيب لإعادة توطين سكان غزة في أراضيها.
وأصدرت وزارة الخارجية الجنوب سودانية بيانا جاء فيه: "ننفي بشدة التقارير الإعلامية التي تزعم أن حكومة جمهورية جنوب السودان منخرطة في نقاش مع إسرائيل بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في جنوب السودان".
وتابعت: "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية لحكومة جمهورية جنوب السودان".
وفي وقت سابق اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان في إطار مخططاتها لتوطين الفلسطينيين من قطاع غزة في دول أخرى.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي، قوله إن "هنالك محادثات هادئة في محاولة للعثور على دولة تستقبل سكانا من غزة، ولا يوجد أي تقدم في هذه الخطوة في الوقت الحالي".
يذكر أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، التقى قبل نحو أسبوعين وزير خارجية جنوب السودان، سيمايا كومبا، وقال إن "إسرائيل تواصل تعزيز العلاقات مع جنوب السودان".
وأبدى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان ومعظم المجتمع الدولي، رفضهم لهذه المخططات واعتبروها خطة للتهجير القسري وانتهاكا للقانون الدولي.