بعد تصريحات نتنياهو... هل يصبح جنوب السودان وجهة بديلة لتهجير الفلسطينيين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستسمح لسكان قطاع غزة الراغبين في مغادرة القطاع بالرحيل إلى الخارج، في إطار ما وصفه بـ"الهجرة...

وأكد نتنياهو أن بلاده تجري اتصالات مع دول عدة لاستقبال هؤلاء السكان، داعيا الدول التي تبدي قلقا على الفلسطينيين إلى "فتح أبوابها لهم"، حسب مقابلة مع قناة "آي 24" الإسرائيلية، يوم الثلاثاء.تصريحات نتنياهو أعادت إحياء مقترحات سابقة، بينها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعت لنقل سكان من غزة وتطوير القطاع كوجهة سياحية، وهي أفكار قوبلت برفض فلسطيني ودولي واسع، باعتبارها تمهيدا لتهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم.كما نقلت وسائل إعلام غربية عن مصادر في جنوب السودان قولها إن وفدا إسرائيليا يخطط لزيارة جنوب السودان لبحث إنشاء مخيمات مؤقتة للفلسطينيين بتمويل إسرائيلي.وفيما يتعلق بموقف مصر، التي ترفض التهجير بأي صورة من صوره، أشارت وسائل إعلام غربية إلى أنها علمت من مصادر مصرية أن القاهرة على علم بوجود محادثات بين إسرائيل وجنوب السودان بهذا الشأن، وهي مباحثات تلت مباحثات سابقة قادتها إسرائيل والولايات المتحدة مع السودان والصومال وإقليم "أرض الصومال"، دون نتائج معلنة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 11 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 154 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

