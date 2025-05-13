https://sarabic.ae/20250513/نتنياهو-يكشف-المشكلة-الوحيدة-في-تهجير-سكان-غزة-ويؤكد-أن-أكثر-من-50-سيغادرون-القطاع-1100486647.html

نتنياهو يكشف المشكلة الوحيدة في تهجير سكان غزة ويؤكد أن أكثر من 50% سيغادرون القطاع

نتنياهو يكشف المشكلة الوحيدة في تهجير سكان غزة ويؤكد أن أكثر من 50% سيغادرون القطاع

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل ستدخل بكل قوة من أجل استكمال هزيمة حركة حماس في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة". 13.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-13T13:32+0000

2025-05-13T13:32+0000

2025-05-13T13:32+0000

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وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن "القوات الإسرائيلية على أهبة الاستعداد وإذا قررت حماس إعادة 10 مخطوفين سنتسلمهم ثم نستكمل العملية"، مضيفا أنه "لن يكون هناك وضع نوقف فيه الحرب، لكننا قد نتوصل إلى وقف إطلاق نار لوقت محدّد ثم نستأنف حتى النهاية".وعن الهجرة الطوعية من قطاع غزة، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هناك مشكلة واحدة، وهي الحاجة إلى دول تستقبلهم"، متابعا: "هذا ما نعمل عليه حاليًا، ولكن برأيي أكثر من 50% من سكان غزة سيغادرون".وكان الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، قال إن إسرائيل تعمل منذ بدء العدوان في غزة بشكل حثيث ومعلن على إفراغ القطاع من مواطنيه، عبر التجويع والحصار ومنع إدخال المساعدات، وعبر القصف والقتل اليومي.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إعلان إسرائيل احتلال غزة واستمرار التجويع، يأتي في سياق هدفها المعلن الذي لا تستحي دوائر صنع القرار في إسرائيل من الإعلان عنه دائما، وهو إفراغ قطاع غزة من مواطنيه.وأكد أن مسؤولين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية يرددون مسألة تجميع سكان قطاع غزة في المنطقة الجنوبية وإفراغ باقي المناطق من الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الوهم الذي تحاول إسرائيل تصديره للرأي العام الإسرائيلي وربما تسعى لتخدير الرأي العام العالمي من خلال الحديث المتكرر عن التهجير وإخراج المواطنين، لتهيئة الرأي العام لهذه الخطوة.وتابع: "هذا الوهم لن يحدث، الشعب الفلسطيني لن يترك قطاع غزة، ما يزيد عن 70% من المواطنين في القطاع هم لاجئون، حيث أخرجت عائلاتهم من فلسطين التي احتلت عام 1948م، وإذا قدر لهم أن يخرجوا من غزة يجب أن يعودوا لمدنهم وقراهم التي هجروا منها في فلسطين التاريخية".ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، اليوم الاثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أآذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

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