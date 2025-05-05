https://sarabic.ae/20250505/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـ-سبوتنيك-احتلال-غزة-مؤامرة-إسرائيلية-لن-تنجح-1100179846.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": احتلال غزة مؤامرة إسرائيلية لن تنجح

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ "سبوتنيك": احتلال غزة مؤامرة إسرائيلية لن تنجح

سبوتنيك عربي

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن إسرائيل تعمل منذ بدء العدوان في غزة بشكل حثيث ومعلن على إفراغ القطاع من مواطنيه، عبر التجويع والحصار ومنع... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T12:06+0000

2025-05-05T12:06+0000

2025-05-05T12:06+0000

قطاع غزة

حركة حماس

إسرائيل

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن إعلان إسرائيل احتلال غزة واستمرار التجويع، يأتي في سياق هدفها المعلن الذي لا تستحي دوائر صنع القرار في إسرائيل من الإعلان عنه دائما، وهو إفراغ قطاع غزة من مواطنيه.وأكد أن مسؤولين ووزراء في الحكومة الإسرائيلية يرددون مسألة تجميع سكان قطاع غزة في المنطقة الجنوبية وإفراغ باقي المناطق من الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الوهم الذي تحاول إسرائيل تصديره للرأي العام الإسرائيلي وربما تسعى لتخدير الرأي العام العالمي عبر خلال الحديث المتكرر عن التهجير وإخراج المواطنين، لتهيئة الرأي العام لهذه الخطوة.وتابع: "هذا الوهم لن ين يحدث، الشعب الفلسطيني لن يترك قطاع غزة، ما يزيد عن 70% من المواطنين في القطاع هم لاجئون، حيث أخرجت عائلاتهم من فلسطين التي احتلت عام 1948م، وإذا قدر لهم أن يخرجوا من غزة يجب أن يعودوا لمدنهم وقراهم التي هجروا منها في فلسطين التاريخية".وأكد أنه لن يكون هناك أي تحرك، أو تعاطي مع هذه المؤامرة الإسرائيلية الرامية لاستخدام القوة المسلحة الغاشمة، وسلاح التجويع والعطش ومنع إدخال المقدرات إلى قطاع غزة لتهجير المواطنين والضغط عليهم، مضيفًا: "لن تنجح هذ السياسية الإسرائيلية، والشعب الفلسطيني مصمم على البقاء والوجود في أرضه".وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله، اليوم الإثنين: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".ورفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية، لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرةً إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا، وطالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أآذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

https://sarabic.ae/20250505/الكابينيت-الإسرائيلي-يوافق-على-خطة-توسيع-الحرب-في-غزة-1100170229.html

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قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, حصري