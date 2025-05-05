https://sarabic.ae/20250505/غانتس-ينتقد-حكومة-نتنياهو-أمن-الدولة-مهدد-والإسرائيليون-ليسوا-أغبياء-1100174531.html

غانتس ينتقد حكومة نتنياهو: أمن الدولة مهدد والإسرائيليون ليسوا أغبياء

غانتس ينتقد حكومة نتنياهو: أمن الدولة مهدد والإسرائيليون ليسوا أغبياء

سبوتنيك عربي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إن تأجيل تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T10:34+0000

2025-05-05T10:34+0000

2025-05-05T10:34+0000

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وأضاف غانتس، عبر منصة "إكس"، أن "الحكومة محقة في أن الوقت الحالي ليس مناسبا لتشكيل اللجنة، ولكن هذا كان قبل أكثر من عام عندما تقدمتُ بالاقتراح"، مؤكدا أن "كل لحظة تأخير تضر بأمن الدولة".وأكد غانتس أن الشعب الإسرائيلي "ليس غبيا"، ويدرك أن السبب الحقيقي وراء عدم تشكيل اللجنة هو "التهرب من تحمّل المسؤولية"، مطالبا حكومة نتنياهو باتخاذ قرار واضح، أو على الأقل الكف عن تقديم "أعذار محرجة".وكان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتزوغ، أكد في يوم الخميس الماضي، حرصه على المطالبة بلجنة تحقيق حكومية في عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن هرتزوغ في حوار له، مطالبته بلجنة تحقيق رسمية أو حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتزامه بعودة الرهائن من قطاع غزة.وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن "السابع من أكتوبر كان بمثابة جرس إنذار لنا جميعا، وأطالب القيادة السياسية ومديري مختلف الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتهم".وفي صباح يوم 7 أكتوبر 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلن عنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن مقاتلو المنظمة، بعد هجمات صاروخية مكثفة، من التوغل في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل. وردًا على ذلك، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حملت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس/آذار الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.

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