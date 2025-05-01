https://sarabic.ae/20250501/السفير-الأمريكي-في-قطر-يجب-أن-يعيش-الفلسطينيون-في-أمان-مثل-إسرائيل-1100060314.html

السفير الأمريكي في قطر: يجب أن يعيش الفلسطينيون في أمان مثل إسرائيل

السفير الأمريكي في قطر: يجب أن يعيش الفلسطينيون في أمان مثل إسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح السفير الأمريكي لدى قطر تيمي ديفيس، أمس الأربعاء، بأن أوروبا والولايات المتحدة حولتا تركيزهما، بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى الفلسطينيين، الذين... 01.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-01T00:50+0000

2025-05-01T00:50+0000

2025-05-01T00:50+0000

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الدوحة – سبوتنيك. وقال السفير، خلال منتدى الأمن العالمي في الدوحة، "بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان هناك تحول ملحوظ في تركيز الولايات المتحدة وأوروبا، التي كانت قد ابتعدت في السابق عن المشكلة الفلسطينية، والتي أدركت أن ليس إسرائيل فقط، بل والفلسطينيين أيضا، يجب أن يعيشوا في أمان"، مشيرًا إلى أن "مصالح الشعب الفلسطيني وازدهاره تشكل أولوية خلال مفاوضات السلام".وأوضح ديفيس أن حركة حماس الفلسطينية "لا تشغل موقعا قويا في المفاوضات، والمستقبل سيكون مرتبطا بنزع سلاحها".وتابع أن "الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين سيدعمون بشكل كامل قيام سلطة فلسطينية أخرى قادرة على الحكم ولا تضم حماس"، مؤكدًا على "دور قطر كشريك رئيسي للولايات المتحدة ووسيط حيوي في الشرق الأوسط".وأضاف "من البديهي أنه إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجد طريقة لكي تكون مفيدة في المنطقة، سواء في لبنان أو في شمال أفريقيا، فعلينا أن نتجه أولا إلى قطر".واستطرد بالقول: "على الرغم من وجود بعض الكيانات التي لن تتفاوض الولايات المتحدة معها بشكل مباشر، فإن الحوار لا يزال ضروريا، ولهذا نحتاج إلى شركاء موثوق بهم مثل قطر".وفي صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، في إطار عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلن عنها الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن مقاتلو المنظمة، بعد هجمات صاروخية مكثفة، من التوغل في المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل. وردًا على ذلك، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/آذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وفي وقت لاحق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، مشيرا إلى خطط للسيطرة على مساحات شاسعة من القطاع وضمها إلى ما وصفها بـ"منطقة التأمين الدفاعية" جنوب قطاع غزة.بالمقابل، حملت حركة حماس الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ولا تزال السلطات الإسرائيلية تغلق معابر غزة، وأبرزها معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، منذ بداية مارس/آذار الماضي، وتمنع المنظمات الإغاثية الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، رغم التحذيرات من تفشي المجاعة وانتشار الأمراض وموت المرضى.وشهدت المرحلة الأولى من الاتفاق، التي استمرت 42 يومًا، عمليات تبادل أسرى بين الطرفين، بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة استمرت لأكثر من 15 شهرًا، وتحديدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن سقوط أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود.من جانبه أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

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