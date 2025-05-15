https://sarabic.ae/20250515/مصر-والعراق-والأردن-يتفقون-على-رفض-تهجير-سكان-قطاع-غزة-1100553016.html

مصر والعراق والأردن يتفقون على رفض تهجير سكان قطاع غزة

مصر والعراق والأردن يتفقون على رفض تهجير سكان قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن "هناك انسجام واضح في رؤية العراق ومصر والأردن وخاصة القضية الفلسطينية"، مشددا على ضرورة نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T06:22+0000

2025-05-15T06:22+0000

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وفي مؤتمر صحفي مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي، والأردني أيمن الصفدي، قال حسين، إن الاجتماع الثلاثي بحث آليات تفعيل التعاون بين العراق ومصر والأردن"، مؤكدا أن "الهدف واحد وهو المساهمة بحل أزمات المنطقة"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر المشترك: "نواجه تحديات وجودية تمس الأمن القومي العربي"، مبينا أنه "لا استقرار بالمنطقة دون حل القضية الفلسطينية".وتابع: "اقتربنا من 70 يوماً دون إدخال أي مساعدات إلى غزة وهذا أمر مخجل للمجتمع الدولي"، مؤكدا ان "منع دخول المساعدات إلى غزة أمر لا يمكن السكوت عنه".ومضى بالقول: "اتفقنا على رفض تهجير سكان قطاع غزة".أما وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفقدي فقد قال إن "الاجتماع الثلاثي بحث آليات تفعيل التعاون بين العراق ومصر والأردن"، مؤكدا أن أمن الدول الثلاث واحد ونواجه تحديات مشتركة.وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أمس الأربعاء، الاجتماعات التحضيرية للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والتي تستضيفها العراق يوم السبت المقبل، وسيتم خلالها تسليم رئاسة القمة التنموية من الجمهورية اللبنانية إلى جمهورية العراق لفترة تمتد لـ4 سنوات مقبلة.يأتي ذلك على وقع التوترات في المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في غزة، حيث استأنفت إسرائيل ضرباتها على القطاع، في 18 مارس/ آذار الماضي، مبررة ذلك برفض حركة حماس لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار، الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته.كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس الماضي.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي