https://sarabic.ae/20250514/جامعة-الدول-العربية-قمة-عربية-روسية-مرتقبة-لتعزيز-التعاون-الشامل-1100540389.html
جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
سبوتنيك عربي
كشف سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية وليد حميد شلتاغ، اليوم الأربعاء، عن قمة عربية روسية قريبة، ستنعقد في موسكو، لبحث تطوير العلاقات الثنائية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:59+0000
2025-05-14T16:59+0000
2025-05-14T16:59+0000
روسيا
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دونالد ترامب
جامعة الدول العربية
2025 منتدى قازان
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وأكد السفير شلتاغ في لقاء لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، عن دعم روسيا للقضايا العربية والفلسطينية، على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا.وشدد شلتاغ، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، في مدينة قازان الروسية، على ضرورة إعداد الشباب العربي للسلك الدبلوماسي.وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
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2025
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/06/1086723130_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3fadb3192c7919773261c51cd54f352d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, 2025 منتدى قازان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, 2025 منتدى قازان
جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
كشف سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية وليد حميد شلتاغ، اليوم الأربعاء، عن قمة عربية روسية قريبة، ستنعقد في موسكو، لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والدبلوماسية.
وأكد السفير شلتاغ في لقاء لـ"سبوتنيك
"، مساء اليوم الأربعاء، عن دعم روسيا للقضايا العربية والفلسطينية، على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا
.
وشدد شلتاغ، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان
"، في مدينة قازان الروسية، على ضرورة إعداد الشباب العربي للسلك الدبلوماسي.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي
مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.