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لقاء سبوتنيك
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
08:46 GMT
10 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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لقاء سبوتنيك
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خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل
سبوتنيك عربي
كشف سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية وليد حميد شلتاغ، اليوم الأربعاء، عن قمة عربية روسية قريبة، ستنعقد في موسكو، لبحث تطوير العلاقات الثنائية... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T16:59+0000
2025-05-14T16:59+0000
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وأكد السفير شلتاغ في لقاء لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، عن دعم روسيا للقضايا العربية والفلسطينية، على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا.وشدد شلتاغ، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، في مدينة قازان الروسية، على ضرورة إعداد الشباب العربي للسلك الدبلوماسي.وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-سأرفع-العقوبات-عن-سوريا-وسأفعل-أي-شيء-يطلبه-ولي-العهد-السعودي-1100496640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, 2025 منتدى قازان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, جامعة الدول العربية, 2025 منتدى قازان

جامعة الدول العربية: قمة عربية روسية مرتقبة لتعزيز التعاون الشامل

16:59 GMT 14.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAجامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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كشف سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا الاتحادية وليد حميد شلتاغ، اليوم الأربعاء، عن قمة عربية روسية قريبة، ستنعقد في موسكو، لبحث تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية والدبلوماسية.
وأكد السفير شلتاغ في لقاء لـ"سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، عن دعم روسيا للقضايا العربية والفلسطينية، على وجه الخصوص، إضافة إلى أهمية رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات عن سوريا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة... فيديو
أمس, 16:23 GMT
وشدد شلتاغ، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، في مدينة قازان الروسية، على ضرورة إعداد الشباب العربي للسلك الدبلوماسي.
وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، تشارك 103 دول في المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" في قازان الذي يقام سنويا في جمهورية تتارستان منذ 15 عاما، والحاصل على صفة اتحادية.
وتشارك دول عربية في هذا الحدث العالمي مثل مصر والكويت والإمارات والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتونس واليمن.
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