الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
11:58 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 13.08.2025)
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إلى ما ذكرته وزارة الصحة في غزة بأن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زاد عن مئة طفل.
وقال برنامج الأغذية العالمي
إن ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام متتالية وأن سوء التغذية الحاد يتزايد مع تعرض 300 ألف طفل لمخاطر جسيمة للإصابة به.
منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية حذرت مؤخرا من أن 1.5% فقط من الأرض الزراعية في غزة يمكن الوصول إليها وغير مدمرة، بما ينذر بالانهيار التام للإنتاج المحلي للغذاء.
وقال لازاريني إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تبلغ عن الفظائع في غزة".
وأعرب لازاريني، في منشور على موقع "إكس"، عن فزعه من مقتل عدد من الصحفيين في مدينة غزة، وقال إن أكثر من مئتي صحفي فلسطيني قد قتلوا، منذ بداية الحرب، "بإفلات تام من العقاب".
وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع أيضا وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من عامين.
وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، حسبما ذكرته على قناتها في "تلغرام
".
وأضافت الوزارة: "وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال".