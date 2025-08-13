https://sarabic.ae/20250813/الأونروا-وفاة-ما-لا-يقل-عن-100-طفل-بسبب-المجاعة-في-غزة---عاجل-1103690296.html

الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

سبوتنيك عربي

أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T11:58+0000

2025-08-13T11:58+0000

2025-08-13T12:39+0000

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624895_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_275032f744335490286a0ee7eac2947f.jpg

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إلى ما ذكرته وزارة الصحة في غزة بأن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زاد عن مئة طفل.وقال برنامج الأغذية العالمي إن ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام متتالية وأن سوء التغذية الحاد يتزايد مع تعرض 300 ألف طفل لمخاطر جسيمة للإصابة به.وقال لازاريني إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تبلغ عن الفظائع في غزة".وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع أيضا وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من عامين.وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، حسبما ذكرته على قناتها في "تلغرام".وأضافت الوزارة: "وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال"."كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"

https://sarabic.ae/20250812/الجيش-الإسرائيلي-معظم-وفيات-الجوع-في-غزة-كانت-لأشخاص-يعانون-من-أمراض-مزمنة-1103628008.html

https://sarabic.ae/20250813/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يصادق-على-الفكرة-المركزية-لخطة-الهجوم-على-غزة-1103679618.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي