الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/الأونروا-وفاة-ما-لا-يقل-عن-100-طفل-بسبب-المجاعة-في-غزة---عاجل-1103690296.html
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة
سبوتنيك عربي
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T11:58+0000
2025-08-13T12:39+0000
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624895_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_275032f744335490286a0ee7eac2947f.jpg
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إلى ما ذكرته وزارة الصحة في غزة بأن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زاد عن مئة طفل.وقال برنامج الأغذية العالمي إن ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام متتالية وأن سوء التغذية الحاد يتزايد مع تعرض 300 ألف طفل لمخاطر جسيمة للإصابة به.وقال لازاريني إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تبلغ عن الفظائع في غزة".وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع أيضا وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من عامين.وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، حسبما ذكرته على قناتها في "تلغرام".وأضافت الوزارة: "وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال"."كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
https://sarabic.ae/20250812/الجيش-الإسرائيلي-معظم-وفيات-الجوع-في-غزة-كانت-لأشخاص-يعانون-من-أمراض-مزمنة-1103628008.html
https://sarabic.ae/20250813/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يصادق-على-الفكرة-المركزية-لخطة-الهجوم-على-غزة-1103679618.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100624895_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7aca2f3ddb6096b7ff765d1e4ecb4561.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

الأونروا: وفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب المجاعة في غزة

11:58 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 12:39 GMT 13.08.2025)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayأطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة
أطفال مخيم برج البراجنة بمسيرة رمزية تضامنا مع أطفال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أفاد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، بوفاة ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والجوع في غزة، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حول الأوضاع الإنسانية في غزة، إلى ما ذكرته وزارة الصحة في غزة بأن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، زاد عن مئة طفل.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن ثلث سكان غزة لا يتناولون الطعام لأيام متتالية وأن سوء التغذية الحاد يتزايد مع تعرض 300 ألف طفل لمخاطر جسيمة للإصابة به.
منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية حذرت مؤخرا من أن 1.5% فقط من الأرض الزراعية في غزة يمكن الوصول إليها وغير مدمرة، بما ينذر بالانهيار التام للإنتاج المحلي للغذاء.
تحت غطاء الرفق بالحيوان... إسرائيل تصادر آخر وسيلة لإسعاف المرضى في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الجيش الإسرائيلي: معظم وفيات الجوع في غزة كانت لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة
أمس, 08:46 GMT
وقال لازاريني إن "الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تبلغ عن الفظائع في غزة".

وأعرب لازاريني، في منشور على موقع "إكس"، عن فزعه من مقتل عدد من الصحفيين في مدينة غزة، وقال إن أكثر من مئتي صحفي فلسطيني قد قتلوا، منذ بداية الحرب، "بإفلات تام من العقاب".

وأضاف لازاريني أن إسرائيل تمنع أيضا وصول الصحفيين الدوليين إلى غزة لتغطية الأحداث بشكل مستقل منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من عامين.
قوات إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم على غزة
08:50 GMT
وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم 3 أطفال، حسبما ذكرته على قناتها في "تلغرام".
وأضافت الوزارة: "وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 235 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال".
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала