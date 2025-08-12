https://sarabic.ae/20250812/كأم-لا-تتحمل-المشهد-مادونا-تدعو-بابا-الفاتيكان-لزيارة-غزة-قبل-فوات-الأوان-1103628389.html
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
وجّهت النجمة الأمريكية مادونا نداءً عاجلًا إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، طالبت فيه بزيارة قطاع غزة وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، مشيرة إلى أنه...
"كأم لا تتحمل المشهد"... مادونا تدعو بابا الفاتيكان لزيارة غزة "قبل فوات الأوان"
وجّهت النجمة الأمريكية مادونا نداءً عاجلًا إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، طالبت فيه بزيارة قطاع غزة وسط الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، مشيرة إلى أنه الشخص الوحيد الذي لا يمكن منعه.
وفي منشور لها على منصة "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) بمناسبة عيد ميلاد ابنها، كتبت مادونا، يوم أمس الاثنين: "كأم، لا أستطيع تحمّل رؤية معاناتهم. أطفال العالم ينتمون للجميع
. أنت الوحيد بيننا الذي لا يمكن منعه من الدخول"، مضيفة إلى إنه يجب عليه "أن يجلب نوره للأطفال قبل أن يفوت الأوان".
وأشارت مادونا إلى أن أفضل هدية يمكن أن تقدمها لابنها هي "دعوة الجميع لبذل قصارى جهدهم لمساعدة الأطفال الأبرياء في غزة"، و إلى أن "الوضع الإنساني في القطاع يتطلب فتح أبواب المساعدات الإنسانية بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأطفال".
وأكدت النجمة الأمريكية أن "السياسة لا يمكن أن تُحدث التغيير، ولكن الوعي هو ما يمكن أن يحدث فرقًا"، وأشارت إلى أن "الوقت قد نفد لإنقاذ الأطفال الفلسطينيين، في ظل وفاة العديد منهم نتيجة المجاعة وسوء التغذية".
كما دعت مادونا من يرغب في المساعدة للانضمام إليها والتبرع للمنظمات الإنسانية الدولية، مشددة على أهمية مشاركة منشورها لزيادة الوعي حول معاناة الأطفال في غزة.
وفي السياق ذاته، لم يصدر الفاتيكان أي تعليق على منشور مادونا، حتى الآن. وكان البابا ليو الرابع عشر، الذي بدأ حبريته في شهر مايو/ أيار الماضي، هو أول بابا أمريكي المولد، والبابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، وعبّر بصراحة عن موقفه تجاه أزمة الجوع المستمرة في غزة
. ففي الأسبوع الماضي، وأثناء قداس "يوبيل الشباب" في روما، أعرب البابا ليو عن تضامنه مع الأطفال الذين يعانون جراء الحرب بين إسرائيل و"حماس".
وقال البابا ليو الرابع عشر: " في شركة مع المسيح، سلامنا وأملنا للعالم، نحن أقرب من أي وقت مضى إلى الشباب الذين يعانون من أسوأ الشرور، التي يتسبب بها بشر آخرون. نحن مع شباب غزة".
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع
، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.