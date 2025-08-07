https://sarabic.ae/20250807/الصحة-العالمية-شهر-يوليو-شهد-أعلى-رقم-لسوء-التغذية-الحاد-بين-الأطفال-في-غزة-1103489851.html
الصحة العالمية: شهر يوليو شهد أعلى رقم لسوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن قطاع غزة سجل في شهر يوليو/ تموز 2025 أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد بين الأطفال، بالتزامن مع تصاعد الوفيات... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مقرها في جنيف، إن نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله حتى الآن.وأشار إلى أن نحو 2,500 من هؤلاء الأطفال يعانون من حالات حرجة من سوء التغذية الحاد، في حين توفي 99 شخصا منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، بينهم 64 بالغا و35 طفلا، منهم 29 دون سن الخامسة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، عبر اتصال مرئي، أن كميات الإمدادات الغذائية لا تزال غير كافية لمنع تفاقم الأزمة، داعيا إلى "إغراق السوق" على حد تعبيره بالمساعدات وتوفير تنوع غذائي يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.وفي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، تم فحص 56,000 طفل، وتبين أن 5,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - أي ما يقرب من 9%، مقارنة بـ 6% في مسح أجري في يونيو/ حزيران 2025 و2.4% في مسح أجري في فبراير/ شباط 2025 خلال وقف إطلاق النار الثاني بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن قطاع غزة سجل في شهر يوليو/ تموز 2025 أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد بين الأطفال، بالتزامن مع تصاعد الوفيات المرتبطة بالجوع.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مقرها في جنيف، إن نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 2,500 من هؤلاء الأطفال يعانون من حالات حرجة من سوء التغذية الحاد، في حين توفي 99 شخصا منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، بينهم 64 بالغا و35 طفلا، منهم 29 دون سن الخامسة، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، عبر اتصال مرئي، أن كميات الإمدادات الغذائية لا تزال غير كافية لمنع تفاقم الأزمة، داعيا إلى "إغراق السوق" على حد تعبيره بالمساعدات وتوفير تنوع غذائي يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.
في سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، أنه من بين 136,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، والذين خضعوا للفحص في يوليو/ تموز الماضي من قبل منظمات الإغاثة في قطاع غزة، تم تشخيص 11,877 طفلا على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد (11.4%)، وهو أعلى رقم شهري مسجل حتى الآن.
وفي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، تم فحص 56,000 طفل، وتبين أن 5,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - أي ما يقرب من 9%، مقارنة بـ 6% في مسح أجري في يونيو/ حزيران 2025 و2.4% في مسح أجري في فبراير/ شباط 2025 خلال وقف إطلاق النار الثاني بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.