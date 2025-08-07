الصحة العالمية: شهر يوليو شهد أعلى رقم لسوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الصحة العالمية: شهر يوليو شهد أعلى رقم لسوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة
الصحة العالمية: شهر يوليو شهد أعلى رقم لسوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن قطاع غزة سجل في شهر يوليو/ تموز 2025 أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاق بين الأطفال، بالتزامن مع تصاعد الوفيات... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
منظمة الصحة العالمية
غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مقرها في جنيف، إن نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله حتى الآن.وأشار إلى أن نحو 2,500 من هؤلاء الأطفال يعانون من حالات حرجة من سوء التغذية الحاد، في حين توفي 99 شخصا منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، بينهم 64 بالغا و35 طفلا، منهم 29 دون سن الخامسة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، عبر اتصال مرئي، أن كميات الإمدادات الغذائية لا تزال غير كافية لمنع تفاقم الأزمة، داعيا إلى "إغراق السوق" على حد تعبيره بالمساعدات وتوفير تنوع غذائي يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.وفي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، تم فحص 56,000 طفل، وتبين أن 5,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - أي ما يقرب من 9%، مقارنة بـ 6% في مسح أجري في يونيو/ حزيران 2025 و2.4% في مسح أجري في فبراير/ شباط 2025 خلال وقف إطلاق النار الثاني بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
الأخبار
16:24 GMT 07.08.2025
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن قطاع غزة سجل في شهر يوليو/ تموز 2025 أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد بين الأطفال، بالتزامن مع تصاعد الوفيات المرتبطة بالجوع.
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من مقرها في جنيف، إن نحو 12,000 طفل دون سن الخامسة تم تشخيصهم بسوء تغذية حاد خلال الشهر الماضي، وهو أعلى رقم شهري تم تسجيله حتى الآن.
وأشار إلى أن نحو 2,500 من هؤلاء الأطفال يعانون من حالات حرجة من سوء التغذية الحاد، في حين توفي 99 شخصا منذ بداية العام وحتى 29 يوليو، بينهم 64 بالغا و35 طفلا، منهم 29 دون سن الخامسة، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، عبر اتصال مرئي، أن كميات الإمدادات الغذائية لا تزال غير كافية لمنع تفاقم الأزمة، داعيا إلى "إغراق السوق" على حد تعبيره بالمساعدات وتوفير تنوع غذائي يلبي الاحتياجات الأساسية للسكان.
في سياق متصل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الخميس، أنه من بين 136,000 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، والذين خضعوا للفحص في يوليو/ تموز الماضي من قبل منظمات الإغاثة في قطاع غزة، تم تشخيص 11,877 طفلا على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد (11.4%)، وهو أعلى رقم شهري مسجل حتى الآن.
وفي الأسبوعين الأولين من يوليو 2025، تم فحص 56,000 طفل، وتبين أن 5,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد - أي ما يقرب من 9%، مقارنة بـ 6% في مسح أجري في يونيو/ حزيران 2025 و2.4% في مسح أجري في فبراير/ شباط 2025 خلال وقف إطلاق النار الثاني بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
يذكر أن الأزمة الإنسانية والغذائية في قطاع غزة مستمرة في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) حذرت من أن سوء التغذية والمجاعة بين الأطفال دون سن الخامسة في قطاع غزة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.
