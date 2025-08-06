الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:28 GMT
17 د
On air
10:45 GMT
15 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
16:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
كيف تقود روسيا مقاومة دولية ضد الهيمنة الغربية؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير الاتفاق بين "قسد" ودمشق بعد التصعيد في حلب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تصمد الهند أمام ضغوط ترامب التجارية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250806/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مشاركة-5-دول-بإنزال-طرود-المساعدات-الغذائية-في-قطاع-غزة--1103443899.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، من خلال إنزال 107 طرود مساعدات غذائية، بالتعاون مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:54+0000
2025-08-06T13:54+0000
إسرائيل
غزة
أخبار مصر الآن
أخبار الأردن
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110155_10:0:819:455_1920x0_80_0_0_fcd480ffaec3485a15d9162c68a1ef33.jpg
وأوضح الجيش، في بيان، أن هذه العملية، التي نُفذت اليوم الأربعاء، تأتي بناء على توجيهات المستوى السياسي، وتنسيق وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي.وشدد المتحدث على أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني، نافيا الادعاءات التي تتحدث عن وجود "تجويع متعمد" في غزة، واصفا إياها بـ"الكاذبة". يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة. ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250806/السيسي-التدمير-الحالي-في-غزة-غير-مسبوق-1103438289.html
https://sarabic.ae/20250806/مقتل-لاعب-سابق-في-المنتخب-الفلسطيني-أثناء-انتظار-المساعدات-في-غزة-1103433591.html
https://sarabic.ae/20250806/كاتس-ننتظر-القرار-السياسي-بشأن-غزة-والجيش-جاهز-للتنفيذ-1103430862.html
إسرائيل
غزة
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1c/1103110155_111:0:718:455_1920x0_80_0_0_686f02842cb1b08cabfda5be0b377272.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا
إسرائيل, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا

الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة

13:54 GMT 06.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت
الحصول على كيس الطحين في قطاع غزة مخاطرة يدفعها الجوع قد تنتهي بالموت - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، من خلال إنزال 107 طرود مساعدات غذائية، بالتعاون مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ألمانيا، بلجيكا، وفرنسا.
وأوضح الجيش، في بيان، أن هذه العملية، التي نُفذت اليوم الأربعاء، تأتي بناء على توجيهات المستوى السياسي، وتنسيق وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
السيسي: التدمير الحالي في غزة غير مسبوق
12:16 GMT

وأكد أن "هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع".

وشدد المتحدث على أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني، نافيا الادعاءات التي تتحدث عن وجود "تجويع متعمد" في غزة، واصفا إياها بـ"الكاذبة".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
09:41 GMT
يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.
وأوضحت القناة أن "حجم المساعدات التي قدمتها مصر، منذ انطلاق أولى القوافل وحتى القافلة التاسعة، تجاوز 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع".
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
كاتس: ننتظر القرار السياسي بشأن غزة والجيش جاهز للتنفيذ
08:14 GMT
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала