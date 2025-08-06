https://sarabic.ae/20250806/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مشاركة-5-دول-بإنزال-طرود-المساعدات-الغذائية-في-قطاع-غزة--1103443899.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، من خلال إنزال 107 طرود مساعدات غذائية، بالتعاون مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة،... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:54+0000
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وأوضح الجيش، في بيان، أن هذه العملية، التي نُفذت اليوم الأربعاء، تأتي بناء على توجيهات المستوى السياسي، وتنسيق وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي.وشدد المتحدث على أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني، نافيا الادعاءات التي تتحدث عن وجود "تجويع متعمد" في غزة، واصفا إياها بـ"الكاذبة". يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه. وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة. ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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إسرائيل, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا
إسرائيل, غزة, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, أخبار ألمانيا
الجيش الإسرائيلي يعلن مشاركة 5 دول بإنزال طرود المساعدات الغذائية في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار الجهود الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، من خلال إنزال 107 طرود مساعدات غذائية، بالتعاون مع خمس دول هي الإمارات العربية المتحدة، الأردن، ألمانيا، بلجيكا، وفرنسا.
وأوضح الجيش، في بيان، أن هذه العملية، التي نُفذت اليوم الأربعاء، تأتي بناء على توجيهات المستوى السياسي، وتنسيق وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق التابعة للجيش الإسرائيلي
.
وأكد أن "هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تحسين الاستجابة الإنسانية في القطاع".
وشدد المتحدث على أن الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الإنساني
، نافيا الادعاءات التي تتحدث عن وجود "تجويع متعمد" في غزة، واصفا إياها بـ"الكاذبة".
يشار إلى أنه بدأ صباح اليوم الأربعاء، دخول الفوج الأول من القافلة التاسعة للمساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري، في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه مصر للفلسطينيين، في ظل تدهور الأوضاع داخل القطاع المحاصر
. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، أن مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات انطلقت نحو غزة ضمن عملية منسّقة، تضم موادا غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفال وخياما، بالإضافة إلى مولدات كهرباء ومياه.
وأوضحت القناة أن "حجم المساعدات التي قدمتها مصر، منذ انطلاق أولى القوافل وحتى القافلة التاسعة، تجاوز 20 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ما يعكس التزام القاهرة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته في ظل العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع".
وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الرسمية والشعبية التي تبذلها مصر لتقديم الإغاثة الطبية والغذائية العاجلة لأبناء القطاع، الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة.
ويعاني أبناء قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة
وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.