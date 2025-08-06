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https://sarabic.ae/20250806/مقتل-لاعب-سابق-في-المنتخب-الفلسطيني-أثناء-انتظار-المساعدات-في-غزة-1103433591.html
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
قُتل لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:41+0000
2025-08-06T09:41+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "العبيد من أبرز اللاعبين في مركز الوسط الهجومي مع منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ في دوري قطاع غزة الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه من مواليد 24 مارس/ آذار 1984، ويحمل الرقم 808 في قائمة طويلة من الرياضيين القتلى.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.
https://sarabic.ae/20250806/كاتس-ننتظر-القرار-السياسي-بشأن-غزة-والجيش-جاهز-للتنفيذ-1103430862.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة

09:41 GMT 06.08.2025
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبر
قُتل لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "العبيد من أبرز اللاعبين في مركز الوسط الهجومي مع منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ في دوري قطاع غزة الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه من مواليد 24 مارس/ آذار 1984، ويحمل الرقم 808 في قائمة طويلة من الرياضيين القتلى.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
كاتس: ننتظر القرار السياسي بشأن غزة والجيش جاهز للتنفيذ
08:14 GMT
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الثلاثاء، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 61 ألفا و20 قتيلا، وارتفاع عدد المصابين إلى 150 ألفا و671 مصابا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.
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