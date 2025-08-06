https://sarabic.ae/20250806/مقتل-لاعب-سابق-في-المنتخب-الفلسطيني-أثناء-انتظار-المساعدات-في-غزة-1103433591.html
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
قُتل لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة. 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:41+0000
2025-08-06T09:41+0000
2025-08-06T09:41+0000
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وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "العبيد من أبرز اللاعبين في مركز الوسط الهجومي مع منتخب فلسطين ونادي خدمات الشاطئ في دوري قطاع غزة الفلسطيني"، مشيرة إلى أنه من مواليد 24 مارس/ آذار 1984، ويحمل الرقم 808 في قائمة طويلة من الرياضيين القتلى.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وأشارت إلى أن 25 شخصا لقوا مصرعهم، في هجمات متفرقة على القطاع، بينهم 14 شخصا من طالبي المساعدات، بينما تتواصل الهجمات الإسرائيلية وسط أزمة إنسانية خانقة.
https://sarabic.ae/20250806/كاتس-ننتظر-القرار-السياسي-بشأن-غزة-والجيش-جاهز-للتنفيذ-1103430862.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مقتل لاعب سابق في المنتخب الفلسطيني أثناء انتظار المساعدات في غزة
قُتل لاعب المنتخب الفلسطيني السابق ونادي خدمات الشاطئ، سليمان العبيد، جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة.