https://sarabic.ae/20250805/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سأضمن-تنفيذ-الجيش-للقرارات-التي-سيتخذها-المستوى-السياسي-بشأن-غزة-1103393170.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: سأضمن تنفيذ الجيش للقرارات التي سيتخذها المستوى السياسي بشأن غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سأضمن تنفيذ الجيش للقرارات التي سيتخذها المستوى السياسي بشأن غزة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على "ضرورة ضمان أمن وسلامة البلدات الإسرائيلية من خلال وجود دائم للجيش في مواقع داخل غزة". 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T11:00+0000

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وقال كاتس، في بيان له، إنه "بعد أن يتخذ المستوى السياسي القرارات اللازمة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفذ السياسة التي يتم تحديدها باحترافية"، مؤكدا أن مهمته كوزير للجيش هي ضمان ذلك وهذا ما سيفعله".ويشهد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل.وخلّفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-عدد-من-المنظمات-الإرهابية-في-قطاع-غزة-1103386650.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم