https://sarabic.ae/20250805/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-عدد-من-المنظمات-الإرهابية-في-قطاع-غزة-1103386650.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عدد من عناصر "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية عدد من عناصر "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته ضد "المنظمات الإرهابية" في قطاع غزة، مؤكدًا "تصفية مخربين وتدمير بنى تحتية إرهابية من الجو ومن البر". 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T08:54+0000

2025-08-05T08:54+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "قوات لواء النيران 282 هاجمت أكثر من 30 هدفًا إرهابيًا، من بينها مبانٍ وشقق عملياتية استُخدمت من قبل مخربي منظمة "حماس" الإرهابية لتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش في المنطقة".وأضاف البيان أن "فريق القتال التابع للواء 188، دمّر مبنًى عُثر فيه على فتحة نفق، وقام بتصفية مخربين اقتربوا من منطقة تواجد القوات".وأردف البيان: "في شمال قطاع غزة، دمّر فريق القتال التابع للواء جفعاتي، العامل ضمن الفرقة 162 في منطقة بيت حانون، وسائل قتالية وفتحات أنفاق تحت أرضية، خلال الساعات الأخيرة".ويشهد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق، ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة حماس الفلسطينية على جنوبي إسرائيل.وخلّفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم