https://sarabic.ae/20250805/الخارجية-الأمريكية-روبيو-ونظيره-الفرنسي-يبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1103377566.html
الخارجية الأمريكية: روبيو ونظيره الفرنسي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الخارجية الأمريكية: روبيو ونظيره الفرنسي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها الجهود... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T02:27+0000
2025-08-05T02:27+0000
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وقالت تامي في بيان، أمس الاثنين، "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم اتصالا هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وأكد الوزيران التزامهما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".وفي سياق متصل، أكد ديمتري غندلمان، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.وقال غندلمان، في تصريحات لـ"سبوتينك"، أمس الاثنين، إن "أهداف الحرب في غزة لم تتغير: إعادة الأسرى، وإسقاط حكومة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة. وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة في المستقبل القريب لتحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250804/الدفاع-المدني-في-غزة-يتحدث-عن-كارثة-إنسانية-كبيرة-داخل-القطاع-1103370733.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية الفرنسي, غزة, أخبار أوكرانيا
العالم, وزير الخارجية الأمريكي, وزير الخارجية الفرنسي, غزة, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: روبيو ونظيره الفرنسي يبحثان وقف إطلاق النار في قطاع غزة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، بأن وزير الخارجية ماركو روبيو ونظيره الفرنسي جان نويل بارو أجريا محادثة هاتفية ناقشا خلالها الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والحاجة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقالت تامي في بيان، أمس الاثنين، "أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم اتصالا هاتفياً مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو. وأكد الوزيران التزامهما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".
وأضافت، "كما ناقشا الوضع الإنساني في غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وإحلال السلام بين أذربيجان وأرمينيا، والصراع الدائر في السودان".
وفي سياق متصل، أكد ديمتري غندلمان، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ستتخذ قريبا إجراءات جديدة لتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.
وقال غندلمان، في تصريحات لـ"سبوتينك"، أمس الاثنين، إن "أهداف الحرب في غزة لم تتغير: إعادة الأسرى، وإسقاط حكومة حماس، ونزع سلاح قطاع غزة. وسيتم اتخاذ إجراءات جديدة في المستقبل القريب لتحقيق هذه الأهداف في أقرب وقت ممكن".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس/ آذار الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
ومن جهته، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن قطاع غزة يشهد "كارثة إنسانية"، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الحرب في غزة وإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تهدف إلى تحقيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.