https://sarabic.ae/20250804/الدفاع-المدني-في-غزة-يتحدث-عن-كارثة-إنسانية-كبيرة-داخل-القطاع-1103370733.html
الدفاع المدني في غزة يتحدث عن "كارثة إنسانية كبيرة" داخل القطاع
الدفاع المدني في غزة يتحدث عن "كارثة إنسانية كبيرة" داخل القطاع
سبوتنيك عربي
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، "توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات القطاع، لعدم إمداده بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T18:57+0000
2025-08-04T18:57+0000
2025-08-04T18:57+0000
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وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان له، "استطعنا توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والإغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي المهني".وأكد البيان أن "الدفاع المدني يقوم الآن بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، الأمر الذي يضعنا أمام كارثة إنسانية كبيرة".وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق مساء اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.
https://sarabic.ae/20250804/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يقرر-احتلال-كامل-غزة-وتنفيذ-عملية-عسكرية-1103369231.html
https://sarabic.ae/20250804/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-التداعيات-الاقتصادية-للحرب-على-غزة-والاستيطان-في-الضفة-1103326419.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الدفاع المدني في غزة يتحدث عن "كارثة إنسانية كبيرة" داخل القطاع
أعلن الدفاع المدني في غزة، اليوم الاثنين، "توقف 60% من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات القطاع، لعدم إمداده بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها".
وقال الدفاع المدني في غزة، في بيان له، "استطعنا توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والإغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15% من الاحتياج اليومي المهني".
وأكد البيان أن "الدفاع المدني يقوم الآن بدمج الاستجابة لبعض المهمات اليومية التي لا تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين، وتأجيل بعض المهمات، الأمر الذي يضعنا أمام كارثة إنسانية كبيرة".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق مساء اليوم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر توسيع العملية العسكرية
في قطاع غزة رغم الخلافات مع الجيش.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية مكثفة على حماس"، مشيرة إلى أن هناك صفقة جزئية كانت على بعد خطوة فقط، لكن إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة.
وتشهد غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا هي الأعنف في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد أن شنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق ردا على هجوم مفاجئ نفذته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل.
وخلفت الحرب دمارا هائلا في القطاع المحاصر، وأدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط انهيار شبه كامل في البنية التحتية الصحية والإنسانية.
وفي ظل الحصار المفروض وانسداد الطرق البرية، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة "مهمة شاقة"، خصوصا في المناطق الشمالية والوسطى من القطاع.
وتكثفت الجهود الدولية والعربية، بما في ذلك الإسقاط الجوي للمساعدات، في محاولة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة.