https://sarabic.ae/20250804/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-يكشف-لـسبوتنيك-التداعيات-الاقتصادية-للحرب-على-غزة-والاستيطان-في-الضفة-1103326419.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والاستيطان في الضفة

وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف لـ"سبوتنيك" التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة والاستيطان في الضفة

سبوتنيك عربي

في خضم استمرار الحرب على قطاع غزة لما يقارب العامين، ووسط الإجراءات الاستيطانية في الضفة، التقت "سبوتنيك" مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، للوقوف على... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T12:00+0000

2025-08-04T12:00+0000

2025-08-04T12:00+0000

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العامور أكد لـ "سبوتنيك"، أن العام 2024 شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 28%، في ظل التضيقات الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية عبر خصم أموال المقاصة، ومنع استلام الشيكل من البنوك الفلسطينية وغيرها من القرارات التي تستهدف قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.وفي غزة الوضع الاقتصادي صعب للغاية، وفقا للوزير الفلسطيني، يحتاج القطاع الذي دُمر أكثر من 85% من بنيته التحتية إلى ما يزيد عن 53 مليار دولار لإعادة الإعمار، مشددا على استعداد السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في إدارة غزة بعد انتهاء العدوان.وإلى نص الحوار..بداية.. كيف تقيم الوضع في غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ ما يقرب العامين؟الحرب على القضية الفلسطينية مستمرة منذ أكثر من 77 عاما منذ النكبة، وإنشاء دولة إسرائيل، ووعد لم ينفذ بإنشاء دولة فلسطينية، أما الحرب الحالية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مستمرة بطريقة خطيرة وغير مسبوقة، الآن في قطاع غزة 85% من البنى التحتية مدمرة، سواء كانت شقق أو منازل سكنية، طرق، كهرباء، مياه، مناطق صناعية، وقطاعات اقتصادية وتجارية، وغير ذلك من المؤسسات.قطاع غزة بعد 22 شهرا من العدوان المستمر والقتل والتجويع، في حالة كارثة إنسانية واقتصادية وجغرافية، هذا هو ملخص الوضع في قطاع غزة، إضافة إلى أن الحرب والاعتداءات الإسرائيلية طالت الضفة الغربية، خاصة المحافظات الشمالية، عبر الاجتياحات المباشرة، واستهداف المخيمات والبنى التحتية وإخراج المواطنين من منازلهم بالقوة، وأصبحوا جميعا عبئا كبيرا على الحكومة والاقتصاد الفلسطيني، والمؤسسات الدولية ذات العلاقة.منذ مطلع عام 2024 تصاعد العدوان الإسرائيلي بوتيرة قوية في غزة والضفة.. ما تأثير هذا الأمر على الاقتصاد الفلسطيني؟عندما نتحدث عن العدوان الإسرائيلي الأخير، ما بعد 7 أكتوبر، نتحدث عن نتائج كارثية بالأرقام، حيث هناك تراجع بنسبة تزيد عن 28% في الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع وانكماش في الاقتصاد الفلسطيني، هناك بنية تحتية مدمرة، وواقع اقتصادي صعب جدا، نتحدث عن أكثر من 61 ألف شهيد فلسطيني بينهم أكثر من 18 ألف طفل، أكثر من 160 ألف جريح، 20 ألف مفقود، وهذا العدد بالنسبة للضحايا كبير جدًا، مقارنة بعدد السكان الأصلي في غزة، 2 مليون مواطن، نتحدث في المجمل العام عن 10% من عدد السكان بين شهيد وجريح ومفقود.هناك خسائر اقتصادية كبيرة لها علاقة بانكماشات مختلفة ضمن المعايير التي تحدد وضع الاقتصاد، وكذلك ما يزيد عن 51% إجمالي نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 90% نسبة البطالة بالقطاع، نحن نتحدث عن واقع اقتصادي صعب في الضفة الغربية، تقريبا 1000 حاجز إسرائيلي وبوابة عسكرية، الموضوع ليس فقط في العدوان العسكري المستمر والاجتياحات الأمنية، لكن أيضا نتحدث عن إجراءات إسرائيلية صعبة بحق الاقتصاد الفلسطيني.وما أبرز الإجراءات التي استهدفت بها إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني؟هناك الكثير من الإجراءات، أبرزها حجب أموال المقاصة عن أصحابها وهي الحكومة الفلسطينية، والتي من خلالها تغطي الحكومة أكثر من 80% من رواتب الموظفين الفلسطينيين، وحجب المقاصة عن الحكومة الفلسطينية هي عمليا عقبة أساسية توضع أمام الحكومة كي لا تقوم بمهامها ومسؤوليتها نحو أبناء شعبها.هناك أيضا إجراء جديد اتبعته الحكومة الإسرائيلية ضدنا، وهو فائض الشيكل، والذي يطبع في إسرائيل من خلال البنك المركزي، ويصل إلى السلطة الفلسطينية من خلال التعامل التجاري بين فلسطين بشكل عام والجهات الإسرائيلية بحكم الواقع الاحتلالي، وحدود التجارة المفتوحة، حيث تمتنع إسرائيل عن استقبال الشيكل من فلسطين لأجل الضغط على الاقتصاد الفلسطيني.كيف تؤثر أزمة الشيكل على الاقتصاد الفلسطيني؟امتناع إسرائيل عن أخذ الشيكل من البنوك الفلسطينية يضيف أعباء إضافية على الاقتصاد، حيث لا يمكن للمؤسسات الفلسطينية، لا سيما القطاع الخاص تزويد السوق الفلسطيني بالمواد الأساسية الغذائية والتي بحاجة لها المواطنين يوميا، استيراد البضائع من إسرائيل أو الخارج يحتاج إلى تغذية مالية، وهي بالشيكل بحكم الواقع المفروض علينا نضطر للتعامل بالشيكل، وامتناع الحكومة الإسرائيلية عن استقبال الشيكل الفائض يضع البنوك الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في حرج شديد على مستويات كافة، أهمها الاقتصادية، وأصبحت البنوك الفلسطينية والحكومة في موقف صعب بالنسبة لقدرتها على القيام بمهامها أمام المواطنين الفلسطينيين، بالتالي يعرض الحكومة والاقتصاد والمواطنين والقطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرًا، للخطر ويضع العراقيل أمام قدرته على القيام بمهامه.بالعودة لقطاع غزة.. ما أهمية ومدى استعداد السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب؟في البداية، نحن ندعو كل الدول والقوى المجتمعية والدولية بكافة أنواعها، والدول المحبة للسلام إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعمل على وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإذ نؤكد بأن الحكومة الفلسطينية تدخلت منذ اليوم الأول لهذه الحرب لدعم أهلنا في قطاع غزة، من خلال لجنة الطوارئ المركزية التي تقودها الحكومة بكافة تفاصيلها من أجل العمل على التخفيف من وطأة الحرب على الأهالي في غزة، من خلال بعض الإجراءات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات، لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والتي امتنع الجانب الإسرائيلي عن إدخالها في الفترة الأخيرة.نحن كحكومة فلسطينية وسلطة وطنية، موجودون في قطاع غزة، كنا وما زلنا ندفع الرواتب للموظفين هناك، ومن خلال الموظفين الحكوميين الموجودين في القطاع نقوم بمحاولة تقديم المساعدة، وإدخال المساعدات عبر التنسيق مع المنظمات الدولية، ومؤسسات القطاع الخاص التي تتمثل في الغرف التجارية الموجودة الآن بقطاع غزة، وبعض المؤسسات الأخرى، وكذلك الشركات غير الربحية التي نوجه تمويلها في هذه الاتجاهات نحو إنقاذ الناس والتخفيف عنهم.الحكومة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة وستكون موجودة في اللحظة التي تقف فيها هذه الحرب، لتمكين السلطة بكافة مؤسساتها من أجل القيام بدورها من خلال رؤية سياسية ومساعدة دولية وعربية، وفي ظل الأوضاع الحالية نحن بحاجة إلى تكاتف كل الجهات التي لها علاقة بالموضوع، لتمكين السلطة للقيام بواجباتها في هذه المرحلة الحساسة.نحن نؤكد استعدادنا وجاهزيتنا بكافة التفاصيل، والخطط الإغاثية والتمكين، وخطط إعادة الإعمار، لإعادة القطاع لعهده، بالتنسيق مع الأشقاء العرب وأصدقائنا في كل العالم، وفي اللحظة التي نتمكن من الوصول فيها وإدارة الموضوع الفلسطيني كاملا بعد هذه الحرب، يمكننا القيام بدورنا من أجل خدمة أبناء وطننا ونتطلع في هذه المناسبة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء في هذا المجال.بحديثكم عن إعادة الإعمار.. ما الذي يحتاجه قطاع غزة من أموال ومن الدول التي تتحمل فاتورة التكلفة؟حقيقة لغاية نهاية العام 2024 وبناء على تقديرات البنك الدولي والمسح الميداني للأضرار، يحتاج قطاع غزة من أجل الإغاثة والتمكين وإعادة الإعمار، بحسب التقديرات إلى حوالي 53 مليار دولار من أجل تحقيق هذه الأهداف، وهذا المبلغ فوق طاقة جهة بعينها، لا سيما وأن السلطة الفلسطينية تتعرض لحصار مالي واقتصادي وسياسي صعب، لذلك نحن بحاجة إلى مساعدة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، ونحن كسلطة فلسطينية جاهزون للعمل الذي يطلب منا بعد وقف إطلاق النار، وبالتنسيق مع كل الشركاء.بالانتقال إلى الضفة الغربية.. وما يحدث من اعتداءات استيطانية على القرى والمخيمات، إلى أي مدى أثرت على الاقتصاد الفلسطيني؟العدوان الإسرائيلي ممتد للضفة الغربية، هناك اجتياحات للمخيمات والقرى الشمالية على سبيل المثال محافظة جنين وطولكرم، واجتياح المخيمات لأسباب مختلفة، غير تلك التي تتذرع بها إسرائيل لأسباب واهية وغير منطقية، حيث يسعى الاحتلال إلى خلق بيئة غير ملائمة لأهلنا في الضفة الغربية من أجل التمهيد للتهجير، وإخراج المواطنين الفلسطينيين من أرضهم، وإتاحة المجال للمستوطنين للعبث بالأرض، وأن يحلوا محل السكان الأصليين المتجذرين في الأرض منذ أكثر من 5 آلاف عام.التحديات اليوم تطورت بشكل كبير جدًا، هناك نمو غير طبيعي في المستوطنين، حيث هناك ما يزيد عن 900 ألف مستوطن موجودون في أراضي الضفة الغربية، وهم من أشرس المستوطنين، ولهم علاقة بالهجوم على القرى والتجمعات العربية، وحرق البيوت والسيارات، كل هذه الأمور وحركات المستوطنين مدعومة من الجيش الإسرائيلي، لمساعدتهم على تهجير الفلسطينيين، كل يوم لدينا شهداء، وحوادث ناتجة عن اقتحامات القرى والتجمعات الفلسطينية، وحرق المزارع والأراضي والبيوت.نعاني من قطع الطرق من قبل المستوطنين، ووجود أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية، ما وضعنا في موقف صعب من الناحية اللوجستية والتنقل والعمل، إضافة إلى حجب أموال المقاصة كما تحدثنا. للشهر الثالث تحجب أموال المقاصة الفلسطينية بالكامل، ولا تدفع أموال الحكومة الفلسطينية، نعاني من وضع اقتصادي صعب للغاية، بالإضافة لمنع العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في الداخل قبل 7 أكتوبر، وعددهم 200 ألف عامل من العمل في أماكن عملهم السابقة، بالتالي كل هذه الإجراءات من الاجتياحات وعبث المستوطنين وأموال المقاصة والحواجز ومنع العمال تراكمت، ومحصلتها إضافة ضغوط كبيرة جددا على الاقتصاد الفلسطيني والحكومة وعلى البيئة الناظمة للاقتصاد في الضفة الغربية، الوضع صعب ونناشد كل الدول الصديقة بالضغط على المحتل لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.إلى أي مدى تنظر لمؤتمر السلام الذي عقد في نيويورك وما تلاه من إعلان بعض الدول الأوروبية نيتها الاعتراف بفلسطين؟ننظر بإيجابية لما حدث في نيويورك، ونأمل أن تترجم الإجراءات التي تم اتخاذها على الأرض بشكل عملي، نأمل من كل الدول المحبة للسلام التي وعدت بدعم القضية والاعتراف بالدولة في المرحلة القادمة قبل شهر سبتمبر المقبل، أن تطبق ما قالته على الأرض ببرامج عملية في هذا الاتجاه.يسأل البعض عن سبب تمسك فلسطين بهذا المسار رغم اعتبار هذه التحركات الدولية رمزية ولا تشكل أي فارق في الاعتراف بفلسطين؟بكل صراحة نحن كشعب فلسطيني ماضون في النضال منذ أكثر من 100 عام، القضية بدأت في النكبة قبل 77 عاما ونحن في حالة نضال مستمر، وما حدث في نيويورك محطة من محطات النضال، في النهاية نحن كشعب نؤمن بالسلام، وبأن يوما ما ستتحرر فلسطين، ويكون هناك دولة مستقلة قائمة بحسب قرارات الشرعية الدولية، تعيش بأمان وسلام مع جيرانها في الإقليم.الشعب الفلسطيني ينظر للحرية ولا ينظر لغيرها، دائما الأمل بالنسبة لنا موجود دائما، رغم الألم الذي نعيشه كل يوم في كافة الجغرافيا، الأمل يبقى السلاح الذي نستند إليه ونسعى للوصول بكل الطرق المشروعة لأهدافنا، وحلمنا بتأسيس دولتنا المستقلة على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، ضمن المعايير الدولية والقرارات الشرعية، والمطلوب من العالم أن يتحرك وينظر للموضوع بإيجابية، السلام يبدأ من فلسطين والحرب تبدأ من فلسطين، لا سلام في الإقليم والشرق الأوسط بدون إحقاق الحق الفلسطيني، وتطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهناك أكثر من قرار خرج من مجلس الأمن لإقامة الدولة الفلسطينية، ويجب على العالم أن يتكاتف لتطبيقها.كيف ترى إعلان أمريكا تنفيذ عقوبات على السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية؟هذه الإجراءات ليست مستحدثة على منظمة التحرير والقضية الفلسطينية، بل قرارات قديمة متجددة، ويمكن التعليق هنا بالقول، إنه بدون سلام في فلسطين وإيجاد دولة فلسطينية حسب قوانين الشرعية الدولية، لن يكون هناك سلام، ومن يبحث عن السلام لا يمكنه غض البصر عن الحقوق الفلسطينية وحق الشعب في إنشاء دولته، وإيجاد تواصل جغرافي على حدود الرابع من حزيران.بعض الجهات سعت في الفترة الأخيرة للتشكيك في الدور المصري بالنسبة لقضية إدخال المساعدات لقطاع غزة.. كيف تجد هذه التحركات؟نحن نثمن الدور المصري والحكومة والدولة المصرية التي تقف دائما مع القضية الفلسطينية، كيف لا وهي الشقيقة الكبرى وتقف على حدود فلسطين، والأمن القومي الفلسطيني مرتبط مع نظيره المصري، نشكر الدولة والحكومة المصرية على الدور الأخوي والشجاع الذي يقف دائما بجانب الحق الفلسطيني، ودعم الحقوق الفلسطينية، وكل ما يطرح ليس هدفه القضية الفلسطينية ولا يصب في صالحها.نؤكد على شكرنا للدولة المصرية، ونعول على هذا الدور كثيرا، ونحن على ثقة من أن الرئيس السيسي والحكومة المصرية دائما ستكون عند مسؤولياتها، وتقوم بواجبها الوطني بحكم الأخوة والجوار، والكثير من القوانين التي تربطنا مع مصر.كما نشكر كل الدول العربية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خاصة في هذه المرحلة الصعبة، نحن كشعب فلسطيني بأمس الحاجة لدعم الأشقاء العرب في كافة المجالات، سواء كان على المستوى الإغاثي لأهلنا في قطاع غزة أو المستوى السياسي في دعم القضية الفلسطينية بكافة المحاور، كل الشكر لمصر ودورها المقدر والمثمن عاليا.شددت موسكو دائما على أهمية إقامة دولة فلسطينية.. كيف تقيم العلاقات الروسية الفلسطينية؟نشكر كل من يقف إلى جانب الحق الفلسطيني، نشكر كل الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا الاتحادية، التي لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية، نقدر مواقف روسيا حكومة وشعبا وقيادة في دعم فلسطين بكل المجالات، ونؤكد أن هناك علاقة تاريخية مع روسيا منذ بداية القضية الفلسطينية، ونشكر الدعم الدائم والمستمر لموسكو، ونأمل أيضا في اللحظات الصعبة والفارقة التي تمر بها القضية، أن تستمر روسيا في الضغط باتجاه دعم القضية أكثر، والتأثير على إسرائيل من أجل وقف الحرب، وتثبيت حل الدولتين، وروسيا الصديقة سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة.أجرى المقابلة: وائل مجدي

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