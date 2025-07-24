https://sarabic.ae/20250724/بيان-مشترك-من-دول-عربية-وإسلامية-بشأن-قرار-الكنسيت-بفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-1102984241.html

بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أدانت مصر، والبحرين، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيريا، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T10:25+0000

2025-07-24T10:25+0000

2025-07-24T10:25+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/11/1102757443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_928b71c133362b1e7cc92555e5ac85c7.jpg

واعتبر البيان المشترك، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، هذا القرار "خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".وجددت الأطراف المذكورة، التأكيد على أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض. كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع".ودعا البيان المشترك، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء علي آفاق حل الدولتين.كما جددت هذه الأطراف، التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.

https://sarabic.ae/20250719/مسؤول-بـهيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-الضفة-تتعرض-لإبادة-جغرافية-غير-مسبوقة-1102827111.html

https://sarabic.ae/20250718/تصعيد-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-وسط-حصار-المناطق-السكنية-الفلسطينية-1102757790.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار العالم الآن, العالم العربي