https://sarabic.ae/20250719/مسؤول-بـهيئة-مقاومة-الجدار-لـسبوتنيك-الضفة-تتعرض-لإبادة-جغرافية-غير-مسبوقة-1102827111.html

مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الضفة تتعرض لإبادة جغرافية غير مسبوقة

مسؤول بـ"هيئة مقاومة الجدار" لـ"سبوتنيك": الضفة تتعرض لإبادة جغرافية غير مسبوقة

سبوتنيك عربي

صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بأن الضفة الغربية "تشهد إبادة جغرافية حقيقية على عدة مستويات، بالتوازي مع ما يحدث... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T16:11+0000

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وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الضفة الغربية تتعرض لعمليات استيطانية تصاعدية خطيرة، فمنذ مطلع شهر يوليو/تموز دفع الاحتلال الإسرائيلي، بأكثر من 20 مخططا لصالح المستوطنات، وإقامة مجموعة من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى هجمات المستوطنين التي لا تتوقف نهائيا".وأكد أن إسرائيل "تستهدف البناء الفلسطيني بالهدم في تصاعد كبير وغير مسبوق، في كل تصنيفات الاعتداءات الاحتلالية"، مشيرا إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بشكل كبير.وبين أن "الضفة الغربية والقدس تشهد تصاعدا على كافة تصنيفات الاعتداءات المنهجية، حيث يتستر المستوطنون وجيش الاحتلال بستار الحرب وما يحدث في قطاع غزة، من أجل استكمال مخططات تمزيق الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة".وبحسب داوود، هناك أيضا تصاعد غير مسبوق في مناقشة أكبر قدر ممكن من القرارات ومشاريع القوانين في الكنيست الإسرائيلي، من أجل تغيير الطبيعة الجوهرية للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن "دولة الاحتلال ماضية بشكل كبير في فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الكيان الوطني الفلسطيني بشكل لم يشهد من قبل".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية لتصاعد في وتيرة الاستيطان المتكررة، إذ وسعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية، وخصصت ميزانية كبيرة لتحقيق هذا الهدف من أجل تطوير شبكات الطرق الخاصة بالمستوطنات والبنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا.وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه، ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يُستهدف الفلسطينيون وتصادر أراضيهم، وتهدم المنازل ويهجّر سكانها قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

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