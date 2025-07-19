https://sarabic.ae/20250719/أونروا-المخزون-الغذائي-يكفي-غزة-3-أشهر-لكنه-عالق-بسبب-إغلاق-المعابر-1102826704.html

"أونروا": المخزون الغذائي يكفي غزة 3 أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق المعابر

"أونروا": المخزون الغذائي يكفي غزة 3 أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق المعابر

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنها تملك مخزونا غذائيا يكفي لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة لمدة ثلاثة أشهر، لكنه يظل محتجزا... 19.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-19T15:23+0000

2025-07-19T15:23+0000

2025-07-19T15:23+0000

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وأكدت الوكالة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الإمدادات جاهزة للتوزيع فور السماح بدخولها، مشيرة إلى أن الأنظمة اللوجستية اللازمة لتوزيع المساعدات لا تزال قائمة ومستعدة للعمل، وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية.وطالبت الأونروا بفتح المعابر ورفع الحصار عن غزة، مؤكدة التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، بما يشمل نحو مليون طفل يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصحة في غزة، أمس الجمعة، من تزايد حالات الإعياء الشديد الناجمة عن الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بأعداد غير مسبوقة.وأشارت الوزارة إلى أن المئات يواجهون خطر الموت بسبب النقص الحاد في الغذاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية.وفي وقت سابق من اليوم السبت، قُتل 25 فلسطينيا برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.وذكرت مصادر فلسطينية محلية أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة على حشود من المواطنين المجوّعين قرب مركز توزيع مساعدات تديره شركة أمريكية إسرائيلية، ما أسفر عن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".فيما أفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 100 شخص أصيبوا في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات بجنوب خان يونس جنوبي القطاع.وتابعت أن "إسرائيل تحاصر آلاف الفلسطينيين من منتظري المساعدات في شارع "الطينة" جنوب خان يونس بغزة".وقال عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن "تواصل الأعمال العدائية وسقوط وفيات كان يمكن تفاديها، إلى جانب نقص الوقود والنزوح، يرسخ حالة من الحرمان الجماعي في غزة".وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن "إسرائيل أصدرت أمر نزوح جديدا يشمل أجزاء من شمالي القطاع، وسط تقارير مقلقة عن حالات سوء تغذية بين الأطفال والبالغين في المستشفيات، مع شح في الموارد لعلاجهم".وأشار المكتب إلى أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة ما تزال تواجه قيودا شديدة، حيث لم يُسمح سوى بـ7 من أصل 13 محاولة لنقل عمال الإغاثة والإمدادات عبر التنسيق مع السلطات الإسرائيلية.

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https://sarabic.ae/20250719/25-قتيلا-ونحو-100-إصابة-باستهداف-إسرائيلي-لمنتظري-المساعدات-في-غزة-1102815999.html

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