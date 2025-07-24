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https://sarabic.ae/20250724/الخارجية-الروسية-موسكو-تنظر-سلبيا-لقرار-الكنيست-ببسط-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-1103001213.html
الخارجية الروسية: موسكو تنظر سلبيا لقرار الكنيست ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
الخارجية الروسية: موسكو تنظر سلبيا لقرار الكنيست ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن إعلان الكنيست الإسرائيلي، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد في منطقة الصراع... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T16:39+0000
2025-07-24T16:39+0000
روسيا
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقالت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي :"مثل هذه الخطوة من قبل البرلمانيين الإسرائيليين ينظر إليها بشكل سلبي للغاية في موسكو، فهي تُحدد مسبقًا نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن تنفيذ إعلان بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20250724/بيان-مشترك-من-دول-عربية-وإسلامية-بشأن-قرار-الكنسيت-بفرض-السيادة-الإسرائيلية-على-الضفة-الغربية-1102984241.html
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روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
روسيا, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

الخارجية الروسية: موسكو تنظر سلبيا لقرار الكنيست ببسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

16:39 GMT 24.07.2025
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بأن إعلان الكنيست الإسرائيلي، بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقالت الخارجية الروسية، في بيان نُشر على موقعها الرسمي :"مثل هذه الخطوة من قبل البرلمانيين الإسرائيليين ينظر إليها بشكل سلبي للغاية في موسكو، فهي تُحدد مسبقًا نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية، وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار عملية أوسلو، وكذلك مع أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي".
وأضافت أن روسيا ترى أن المهمة تكمن في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية يكون هدفها إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
بيان مشترك من دول عربية وإسلامية بشأن قرار الكنسيت بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
10:25 GMT
وأشارت الخارجية الروسية، في بيانها، إلى أن تنفيذ إعلان بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية سيؤدي إلى تصعيد للتوتر في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وصوّت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن المشروع قُدّم من قبل أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، وحظي بدعم صريح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف القرار بـ"التاريخي"، مؤكدًا أنه "حان وقت تنفيذه".
يشار إلى أن المشروع لا يعتبر قانونا نافذا، بل هو بمثابة إعلان موقف، ولا يلزم الحكومة الإسرائيلية، التي تبقى الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرارات بهذا الشأن.
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