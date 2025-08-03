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خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.. بن غفير: يجب أن نحتل غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.. فيديو
خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.. بن غفير: يجب أن نحتل غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.. فيديو
سبوتنيك عربي
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-03T09:58+0000
2025-08-03T09:58+0000
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ونشر بن غفير، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، من داخل المسجد الأقصى خلال جولة استفزازية بالمسجد وأدائه لطقوس تلمودية داخل باحات المسجد نفسه.وقال بن غفير من قلب المسجد الأقصى: "يجب أن نحتل كل قطاع غزة ونعلن فرض السيادة عليه وندعم الهجرة الطوعية".ولم يكتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بذلك، بل زعم أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلاله إعادة المختطفين الإسرائيليين والانتصار في الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة.وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعدما زعم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن "حماس" أبدت استعدادًا لتسليم سلاحها.وأشارت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن الكابينت سيجتمع، غدًا الاثنين، لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات المقبلة في غزة.وكشفت القناة، عن اتصالات متقدمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح "حماس" مهلة للإفراج عن جميع الأسرى، وأكدت أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.وكان قد أبلغ ستيف ويتكوف عائلات الرهائن أنه يعمل مع الحكومة الإسرائسلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليا. وأكد ويتكوف أن "حماس" مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارا أنها لن تُلقي سلاحها.وردت حركة حماس بشكل قاطع على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.وقالت "حماس" في بيان: "نؤكد مجددًا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وطرح مبادرات سياسية تقودها واشنطن عبر مبعوثها ويتكوف، وبدعم معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يروّج لخطة إعادة الإعمار في غزة مقابل إنهاء "قدرة حماس العسكرية".وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.
https://sarabic.ae/20250803/وزير-الخارجية-المصري-الهجوم-على-مصر-لتشتيت-الأنظار-عن-مسؤولية-إسرائيل-في-مأساة-غزة-1103317145.html
https://sarabic.ae/20250802/عشرات-آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-بإنجاز-صفقة-تبادل-مع-حماس-فيديو-وصور-1103308965.html
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إسرائيل, الأخبار, غزة, العالم العربي
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خلال اقتحامه للمسجد الأقصى.. بن غفير: يجب أن نحتل غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.. فيديو

09:58 GMT 03.08.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
 وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
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دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، إلى احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانها على الهجرة الطوعية.
ونشر بن غفير، اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، من داخل المسجد الأقصى خلال جولة استفزازية بالمسجد وأدائه لطقوس تلمودية داخل باحات المسجد نفسه.
وقال بن غفير من قلب المسجد الأقصى: "يجب أن نحتل كل قطاع غزة ونعلن فرض السيادة عليه وندعم الهجرة الطوعية".
ولم يكتف وزير الأمن القومي الإسرائيلي بذلك، بل زعم أن هذه هي الطريقة التي يمكن من خلاله إعادة المختطفين الإسرائيليين والانتصار في الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة.
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وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيمنح حركة حماس مهلة أخيرة لإعادة المحتجزين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، بعدما زعم مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن "حماس" أبدت استعدادًا لتسليم سلاحها.
وأشارت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن الكابينت سيجتمع، غدًا الاثنين، لاتخاذ قرارات تتعلق بالخطوات المقبلة في غزة.
وكشفت القناة، عن اتصالات متقدمة بين نتنياهو والرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول مقترح يمنح "حماس" مهلة للإفراج عن جميع الأسرى، وأكدت أن الهدف من المقترح هو التوصل إلى اتفاق شامل لإدارة القطاع وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وكان قد أبلغ ستيف ويتكوف عائلات الرهائن أنه يعمل مع الحكومة الإسرائسلية على خطة من شأنها إنهاء الحرب في غزة فعليا. وأكد ويتكوف أن "حماس" مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على الرغم من أن الحركة أكدت مرارا أنها لن تُلقي سلاحها.
وردت حركة حماس بشكل قاطع على ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلًا عن المبعوث الأمريكي ويتكوف، من أن الحركة أبدت استعدادها لنزع سلاحها.
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وقالت "حماس" في بيان: "نؤكد مجددًا أن المقاومة وسلاحها استحقاق وطني وقانوني ما دام الاحتلال قائمًا، وقد أقرّته المواثيق والأعراف الدولية، ولا يمكن التخلي عنهما إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وطرح مبادرات سياسية تقودها واشنطن عبر مبعوثها ويتكوف، وبدعم معلن من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يروّج لخطة إعادة الإعمار في غزة مقابل إنهاء "قدرة حماس العسكرية".
وتعتبر إسرائيل نزع سلاح "حماس" شرطا أساسيا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن الحركة أكدت مرارا أنها غير مستعدة لنزع سلاحها.
وفي الشهر الماضي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي دولة فلسطينية مستقلة في المستقبل بأنها منصة لتدمير إسرائيل، وقال إن السيطرة الأمنية على الأراضي الفلسطينية يجب أن تظل بيد إسرائيل لهذا السبب.
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