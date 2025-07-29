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https://sarabic.ae/20250729/الخارجية-الإسرائيلية-تستدعي-سفيرة-هولندا-بعد-قرار-منع-بن-غفير-وسموتريتش-دخول-إلى-لاهاي-1103161664.html
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا بعد قرار منع بن غفير وسموتريتش دخول إلى لاهاي
الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا بعد قرار منع بن غفير وسموتريتش دخول إلى لاهاي
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سفيرة هولندا لدى تل أبيب، بعد قرار منع وزيرين إسرائيليين من الدخول إلى هولندا. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T13:31+0000
2025-07-29T13:31+0000
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيرة هولندا لدى بلادها من أجل التوبيخ على خلفية منع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي من دخول أراضيها، واستدعاء السفير الإسرائيلي لدى البلاد لإجراء محادثات.وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية جدعون ساعر قد استدعى السفيرة الهولندية لدى إسرائيل، مارييت شورمان، لتقديم توبيخ لها في وزارة الخارجية بالقدس اليوم.وجاء في بيان ساعر أن "المحادثة ستُجرى في ضوء قرارات الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك ضد حقها في الدفاع عن النفس وضد وزراء في حكومتها".وكانت هولندا قد اتهمت الوزيرين، "بالدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة".وأعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في وقت سابق، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.وأضاف البيان أن "عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني"، متابعًا أن "الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة، وملتزمة بحل الدولتين".وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، بأن بريطانيا وحلفاءها الدوليين سيفرضون عقوبات رسمية على وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، بسبب تصرفاتهما خلال الحرب على غزة.يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، بأن لندن ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات.وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تصريحات ستارمر، تأتي على خلفية تصاعد عنف المستوطنين والحملة العسكرية الموسعة في قطاع غزة، حيث أدان ستارمر بشدة الأوضاع الراهنة، واصفًا إياها بأنها "مروعة وغير مقبولة".
https://sarabic.ae/20250728/بن-غفير-يجب-على-نتنياهو-إرسال-القنابل-إلى-غزة-وليس-المساعدات-1103098830.html
https://sarabic.ae/20250624/سموتريتش-هزمنا-الإمبراطورية-الشريرة-التي-هددت-العالم-أجمع-وسعت-إلى-تدميرنا-1102020570.html
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إسرائيل, أخبار هولندا, العالم, الأخبار, غزة
إسرائيل, أخبار هولندا, العالم, الأخبار, غزة

الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيرة هولندا بعد قرار منع بن غفير وسموتريتش دخول إلى لاهاي

13:31 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر
 وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Nicolas Garriga
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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سفيرة هولندا لدى تل أبيب، بعد قرار منع وزيرين إسرائيليين من الدخول إلى هولندا.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت سفيرة هولندا لدى بلادها من أجل التوبيخ على خلفية منع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وزير المالية وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي من دخول أراضيها، واستدعاء السفير الإسرائيلي لدى البلاد لإجراء محادثات.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
بن غفير: يجب على نتنياهو إرسال القنابل إلى غزة وليس المساعدات
أمس, 05:44 GMT
وأكدت الصحيفة أن وزير الخارجية جدعون ساعر قد استدعى السفيرة الهولندية لدى إسرائيل، مارييت شورمان، لتقديم توبيخ لها في وزارة الخارجية بالقدس اليوم.
وجاء في بيان ساعر أن "المحادثة ستُجرى في ضوء قرارات الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بما في ذلك ضد حقها في الدفاع عن النفس وضد وزراء في حكومتها".
وكانت هولندا قد اتهمت الوزيرين، "بالدعوة إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة".
وأعلن وزراء خارجية بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في وقت سابق، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، إن "سموتريتش وبن غفير، لهما دور بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين"، مؤكدين أن "الوزيرين يقومان بتحريض متكرر على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية".
وأضاف البيان أن "عنف المستوطنين في الضفة الغربية انتهك حقوق الإنسان الفلسطيني"، متابعًا أن "الدول الخمس قلقة جراء معاناة المدنيين الشديدة في قطاع غزة، وملتزمة بحل الدولتين".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
سموتريتش: هزمنا "الإمبراطورية الشريرة" التي هددت العالم أجمع وسعت إلى تدميرنا
24 يونيو, 16:11 GMT
وأفادت صحيفة بريطانية، في وقت سابق، بأن بريطانيا وحلفاءها الدوليين سيفرضون عقوبات رسمية على وزير المالية الإسرائيلي بيتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، بسبب تصرفاتهما خلال الحرب على غزة.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال جلسة في مجلس العموم البريطاني، بأن لندن ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن تصريحات ستارمر، تأتي على خلفية تصاعد عنف المستوطنين والحملة العسكرية الموسعة في قطاع غزة، حيث أدان ستارمر بشدة الأوضاع الراهنة، واصفًا إياها بأنها "مروعة وغير مقبولة".
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