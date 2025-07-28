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https://sarabic.ae/20250728/بن-غفير-يجب-على-نتنياهو-إرسال-القنابل-إلى-غزة-وليس-المساعدات-1103098830.html
بن غفير: يجب على نتنياهو إرسال القنابل إلى غزة وليس المساعدات
بن غفير: يجب على نتنياهو إرسال القنابل إلى غزة وليس المساعدات
سبوتنيك عربي
صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من انتقاداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتكثيف القصف... 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T05:44+0000
2025-07-28T05:44+0000
العالم
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غزة
قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
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ووصف بن غفير، في مقطع فيديو يوم الأحد، قرار الحكومة بأنه "إفلاس أخلاقي"، مضيفا: "بينما لا يزال رهائننا في غزة، يرسل نتنياهو مساعدات إنسانية إليهم".وكان الوزير اليميني المتشدد قد ندد، السبت الماضي، بقرار زيادة المساعدات، واعتبره "استسلاما لحماس"، مؤكدا أنه لم يتم دعوته للمشاركة في المداولات الحكومية بشأن القرار. ويعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة، لا سيما دعوته المتكررة لاستمرار الحرب ورفضه أي تفاوض مع حركة حماس، فضلا عن دعواته السابقة لتهجير سكان غزة الفلسطينيين بشكل جماعي.من جهته، دافع نتنياهو عن قراراته، مؤكدا أن إدخال كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية ضروري لمواصلة القتال والتفاوض.وفي تعليق على الهدنة التكتيكية التي تم إعلانها، أمس الأحد، لتسهيل دخول المساعدات، قال نتنياهو: "هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لا مزيد من الأعذار".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250727/الأمم-المتحدة-الهدنة-المؤقتة-لا-تكفي-لوقف-الكارثة-الإنسانية-المتفاقمة-في-غزة-1103095899.html
https://sarabic.ae/20250727/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-مقاطع-لإنزال-مساعدات-إنسانية-على-غزة-فيديو-1103074910.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, إسرائيل

بن غفير: يجب على نتنياهو إرسال القنابل إلى غزة وليس المساعدات

05:44 GMT 28.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من انتقاداته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، داعيا إلى وقف إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتكثيف القصف العسكري بدلا من ذلك.
ووصف بن غفير، في مقطع فيديو يوم الأحد، قرار الحكومة بأنه "إفلاس أخلاقي"، مضيفا: "بينما لا يزال رهائننا في غزة، يرسل نتنياهو مساعدات إنسانية إليهم".
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أمس, 20:50 GMT
وكان الوزير اليميني المتشدد قد ندد، السبت الماضي، بقرار زيادة المساعدات، واعتبره "استسلاما لحماس"، مؤكدا أنه لم يتم دعوته للمشاركة في المداولات الحكومية بشأن القرار.
ويعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة، لا سيما دعوته المتكررة لاستمرار الحرب ورفضه أي تفاوض مع حركة حماس، فضلا عن دعواته السابقة لتهجير سكان غزة الفلسطينيين بشكل جماعي.
من جهته، دافع نتنياهو عن قراراته، مؤكدا أن إدخال كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية ضروري لمواصلة القتال والتفاوض.
وفي تعليق على الهدنة التكتيكية التي تم إعلانها، أمس الأحد، لتسهيل دخول المساعدات، قال نتنياهو: "هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لا مزيد من الأعذار".
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
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وتقول تقارير إن بعض العائلات باتت تقتات على الأعشاب ومياه البحر، وسط غياب شبه كامل للمساعدات الإنسانية منذ أشهر.
وكانت وكالة "أونروا" قد أعلنت أن لديها آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات العالقة عند المعابر منذ أن منعت السلطات الإسرائيلية دخولها في مارس الماضي، وجددت دعوتها لرفع الحصار فورًا والسماح بإدخال المساعدات المنقذة للحياة، محذرة من أن موظفيها وسكان غزة يتعرضون للإغماء بسبب الجوع الشديد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى يوليو/ تموز الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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