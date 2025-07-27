https://sarabic.ae/20250727/حماس-لا-معنى-لاستمرار-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-ظل-استمرار-الحصار-والتجويع-لسكان-غزة-1103094446.html

"حماس": لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار "الحصار والتجويع" لسكان غزة

"حماس": لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل استمرار "الحصار والتجويع" لسكان غزة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية، أنه لا معنى لاستمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل استمرار "الحصار والإبادة والتجويع"... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T19:50+0000

2025-07-27T19:50+0000

2025-07-27T19:50+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال الحية في كلمة مصورة، اليوم الأحد: "نقول بوضوح: لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع لأطفالنا ونسائنا وأهلنا في قطاع غزة، وإن إدخال الغذاء والدواء فورا وبطريقة كريمة لشعبنا، هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقيق أهدافه السياسية".واعتبر الحية أن هذا الانسحاب "خطوة مفضوحة مكشوفة تهدف إلى حرق الوقت، والمزيد من الإبادة لشعبنا"، لافتًا إلى أن إسرائيل تٌصر "على أخذ منطقة واسعة من رفح لإقامة منطقة عزل للنازحين، تمهد الطريق لعملية تهجير لشعبنا الفلسطيني، عبر مصر أو عبر البحر، في مخطط مكشوف ومفضوح يمهد لتصفية قضيتنا".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة قد انسحبت من المفاوضات"، واصفًا الخطوة بأنها "أمر مؤسف"، لكنه أشار إلى أن "حماس"، "لم تهتم بإبرام أي صفقة".وأضاف ترامب في كلمة له: "أعتقد أنه ستتم ملاحقة حماس"، مؤكدًا أن "القضاء على الحركة ضروري"، في إشارة إلى موقفه المتشدد تجاه الحركة.وفي سياق متصل، انتقد ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا إن "ما أعلنه ماكرون، بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، لا ثقل له وكلماته لا وزن لها".

https://sarabic.ae/20250727/بعد-إعلان-ماكرون-إسرائيل-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-لتوبيخه-1103092249.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية